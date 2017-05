The Crew: Open-World-Racer erreicht 12 Millionen Spieler

12 Millionen Spieler über den gesamten bisherigen Lebenszyklus von The Crew. Um dieses Ereignis zu feiern, würzten die Entwickler die dazu passende Meldung auf dem offiziellen Ubisoft-Blog mit einigen Zitaten aus dem eigenen Team.



Emotionale Entwickler

Stéphane Beley, Game Director des Spiels: "Jedes Mal, wenn ich realisiere wie groß unsere Gemeinschaft ist und wie sie wächst, kann ich nicht dagegen ankämpfen, emotional zu werden. The Crew ist ein Kindheitstraum, der wahr wurde. Wir haben ein komplettes Universum aufgebaut, das sich der Erkundung, dem Wettkampf, dem Abenteuer und dem Erschaffen glorreicher Momente widmet - mit Freunden oder alleine. Ich hätte niemals gedacht, dass diese Vision den Nerv so vieler Leute treffen würde und ich bin immer dankbar, wenn ich sehe, dass sich mehr und mehr Spieler mit dieser Welt verbinden und sie mit ihren eigenen Herausforderungen und Kreationen füllen."



The Crew inzwischen mit zwei Erweiterungen

Julien Hummer, Player Experience Director, ließ verlauten: "Wir sind hier alle Spieler, also gibt uns the Crew, ein Gefühl von Erfolg, wenn wir ein Teil der Community sind und unsere einzigartigen Erfahrungen im Spiel teilen können. Das ist es, was uns weiter antreibt: Innovationen zu entwickeln und die Dinge niemals als gegeben zu sehen - vor allem nicht unsere Spieler.

The Crew erschien im Dezember 2014 für den PC, die PS4, Xbox One und Xbox 360. Seitdem hat das Spiel zwei Erweiterungen erhalten. Die erste Expansion hörte auf den Namen The Crew: The Wild Run und wurde im Dezember 2015 veröffentlicht, die zweite Erweiterung, Calling all Units, ist seit November 2016 verfügbar.

Quelle: Ubisoft-Blog