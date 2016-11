The Crew:​ Calling All Units - Ubisoft veröffentlicht zweite Rennspiel-Erweiterung

Wie Ubisoft bekannt gibt, ist Calling All Units jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Die zweite größerere Erweiterung zum MMO-Racer kostet 24,99 Euro und bietet zahlreiche neue Inhalte und Features. So gibt es beispielsweise einen völlig neuen Handlungsstrang mit zwölf Missionen und erhöhtem Levelap (60). In Person von Elite-Cop Clara Washington gilt es, landesweit gegen illegale Straßenrennen vorzugehen. Wer sich lieber auf der anderen Seite des Gesetzes aufhaltenmöchte, kann aber auch das tun.

Daneben ergänzt Calling All Units den Fuhrpark von The Crew um "eine große Auswahl" von exklusiven Polizeiautos, exotischen Supersportlern, Off-Road-Fahrzeugen und Monstertrucks. Für The-Crew-Neueinsteiger gibt es ab sofort außerdem die neue Ultimate Edition. Diese enthält für knapp 50 Euro das Hauptspiel und die beiden Erweiterungen Wild Run und eben Calling All Units plus alle Season-Pass-Fahrzeuge. Unterhalb könnt ihr euch noch den Launch-Trailer zum neuen DLC ansehen. Weitere News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Crew.