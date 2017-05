The Crew 2: Ubisoft bestätigt neues Rennspiel - Details wohl zur E3

The Crew 2 kommt. Über den Kurznachrichtendienst Twitter bestätigt Ubisoft die Arbeiten an einem neuen Rennspiel. Konkrete Infos teilt der französische Publisher allerdings nicht mit. Bis auf das Spiellogo veröffentlichte der Hersteller bislang kein Material zu The Crew 2. Die ersten Infos hebt sich Ubisoft vermutlich für die E3 2017 (13. bis 15. Juni) auf.

Im Rahmen der Pressekonferenz am 12. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit, dürften wir erste Video-Ausschnitte aus dem Rennspiel zu sehen bekommen. Dann erfahren wir vermutlich auch, über welche Straßen wir in The Crew 2 düsen dürfen. Im ersten Ableger ließen sich in einer riesigen offenen Spielwelt weite Teile der USA erkunden.

Auf der E3 2017 erfahren wir vermutlich auch nähere Infos zum Release-Termin. Vermutlich erscheint The Crew 2 gegen Ende des Jahres. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das fortan auf unserer Themenseite zu The Crew. Dort halten wir euch künftig mit aktuellen News, Videos und Screenshots auf dem Laufenden.

The Crew kam im Dezember 2014 für PC, PS4, Xbox One und Xbox 360 in den Handel. Zuletzt vermeldete Ubisoft insgesamt zwölf Millionen Spieler. Stéphane Beley, Game Director des Spiels: "Jedes Mal, wenn ich realisiere wie groß unsere Gemeinschaft ist und wie sie wächst, kann ich nicht dagegen ankämpfen, emotional zu werden. The Crew ist ein Kindheitstraum, der wahr wurde." Für The Crew erschienen zwei Erweiterungen - Wild Run und Calling all Units.

Beyond the road… Stay with us for more high octane thrills!