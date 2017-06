The Crew, 2014 als Rennspiel MMO beworben, war am Ende dann doch nur ein Story-Arcade-Racer mit großer Spielwelt und Koop-Modus. Das auf der E3 2017 enthüllte The Crew 2 folgt in den Fußstapfen des Vorgängers - davon konnte sich PC Games während einer Hands-on-Session überzeugen. In unserer Mini-Vorschau fassen wir für euch die wichtigsten News und Infos zu Features, Spielwelt und Vehikeln zusammen.

The Crew 2 E3-Preview: Stadt, Land, Fluss ... Luft, Meer, Offroad

The Crew 2 E3-Preview: Rennspiel-MMO-Nachfolger gespielt für die Gameplay-Vorschau (5) Quelle: Ubisoft Die wichtigste Neuerung gab es bereits auf Ubisofts E3-Pressekonferenz zu sehen: The Crew 2 erweitert seinen Fuhrpark um Boote und Flugzeuge. Motorräder wurden bereits mit dem Add-on Wild Run eingeführt und feiern eine Rückkehr. Die Steuerung der neuen Vehikel ist so einfach wie im Vorgänger. Wer von The Crew 2 eine Flugsimulation oder einen aufwändig gemachten Speedboat-Racer erwartet, dürfte enttäuscht werden. Die Flieger und Boote verhalten sich im Grunde wie ihre vierrädrigen Vetter, nur eben in Luft und Wasser. So hat auch dort jedes Vehikel einen Nitro-Boost und das Fahr- bzw. Fluggefühl wirkt sehr arcadig. Immerhin: Auf dem Wasser müsst ihr acht geben, dass ihr nicht in der Spur des vor euch fahrenden Bootes landet, denn dann bringen euch die vom Gejagten aufgewirbelten Wellen vom Kurs ab.

Genialer Kniff: In der frei befahrenen Spielwelt der USA (wie in The Crew ohne merkliche Ladezeiten zugänglich, Schnellreise zu jedem Event inklusive) dürft ihr jederzeit zwischen Auto/Motorrad, Boot und Flugzeug wechseln. Und wir meinen wirklich jederzeit. In The Crew 2 markiert ihr drei Vehikel als Favoriten - zu denen könnt ihr dann im Spiel durch Gedrückthalten eines Gamepad-Buttons sofort wechseln. Wenn ihr also gerade mit der Cessna über dem Hudson River in New York herumtuckert, reicht ein Kopfdruck und euer Flugzeug verwandelt sich in ein Schnellboot - und stürzt runter in die Wellen, wo ihr ohne Verzögerung weiterfahren könnt. Alternativ fahrt ihr mit einem Supersportwagen in einem Affenzahn den Highway entlang, ruft das Favoritenmenü auf - und plötzlich hebt ihr mit einem Flugzeug ab, in vollem Tempo. Dieser fliegende Wechsel ist zwar komplett unrealistisch, macht aber schon in der E3-Demo von The Crew 2 tierisch Spaß!

Hands-on-Fazit zu The Crew 2: Customizing und Mikrotransaktionen

Natürlich gibt es für jede Vehikelklasse eigene Events und Mini-Herausforderungen, die ihr in The Crew 2 während der Erkundung der Open-World quasi nebenbei erledigt - das kennt man aus dem Vorgänger. So müsst ihr im Flieger etwa unter Zeitdruck durch Ringe in der Luft düsen und die Flügel dabei möglichst genau nach den Vorgaben ausrichten, um Punkte zu verdienen. Ubisoft hat zudem die Offroad-Rennen weiter ausgebaut. Außerdem gibt's spektakuläre Showcase-Events, bei denen der Wechsel zwischen den Fahrzeugklassen im Vordergrund steht.





The Crew 2 belohnt euch dafür mit Lootboxen, die ihr direkt in der Spielwelt einsammelt. Inhalt: Mods für das Tuning eurer Fahr- und Flugzeuge, also etwa bessere Motoren und Bremsen aber auch neue Lackfarben und Dekorationen. The Crew 2 wird einen Ingame-Shop mit Mikrotransaktionen wie alle aktuellen Ubisoft-Spiele beinhalten. Die Crew Credits aus dem Vorgänger sind zurück; gegen echtes Geld ersteht ihr die Premium-Währung und kauft damit alles in The Crew 2, von neuen Autos bis hin zu Lootboxen. Die Euro-Preise sind noch nicht bekannt.

The Crew 2 E3-Preview: Rennspiel-MMO-Nachfolger gespielt für die Gameplay-Vorschau (4) Quelle: Ubisoft Erfreulichere Nachrichten gibt es in Sachen Kameransichten: The Crew 2 bietet wieder eine intensive Cockpit-Perspektive - auch für Schnellboote, Flugzeuge und Motorräder! Dafür fehlt die Undercover-Cop-Geschichte aus dem Vorgänger: The Crew 2 wird keine personenbezogene Story enthalten, stattdessen arbeitet ihr euch ähnlich wie in Forza Horizon 3 einfach durch mehrere Rennklassen wie Street Racing oder die Drift-Schule. Zwischensequenzen und Dialoge werden dabei auf ein Minimum beschränkt, im Gegensatz zum Hollywood-reifen Need for Speed Payback steht das pure Vergnügen am Rasen im Vordergrund. Dafür hat die gezeigte Pre-Alpha technisch noch arg wenig Fleisch auf den Rippen; The Crew 2 sieht in Sachen Grafik aktuell fast genauso aus wie der Vorgänger, optische Verbesserungen suchten wir vergeblich.

The Crew 2 erscheint für PC, Playstation 4 und Xbox One, Release ist Anfang 2018.