The Binding of Isaac: Entwickler des Indie-Hits teasern neues Spiel an

Die Entwickler der beiden Indie-Hits The Binding of Isaac und Super Meat Boy arbeiten an einem neuen Spiel.

Das kündigte Edmund McMillen an. Über Twitter erklärte er, dass er und sein Kollege Tyler Glaiel seit etwa drei Monaten an einem neuen Projekt arbeiten. Eine Ankündigung stehe kurz bevor. Es sei sehr schwer, total abgedreht und sehr persönlich. Vor allem über die Steuerung zeigt sich Edmund McMillen stolz, sie sei erstaunlich. Bei dem neuen Projekt handelt es sich um eine neue Marke und angeblich ist es das größte Spiel, an dem das Team bisher gearbeitet hat.

Damit steht fest, dass das neue Spiel nicht mit den beiden anderen Titeln Øuroboros and The Legend of Bum-bo zusammenhängt. Wem sowohl The Binding of Isaac als auch Super Meat Boy gefallen haben, der sollte auch ein Auge auf den neuen Titel werfen.

Quelle: DualShockers