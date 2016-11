Einem Bericht von The Hollywood Reporter zufolge plant das amerikanische Fernseh-Netzwerk CBS ein Prequel-Spinoff zur erfolgreichen US-Serie The Big Bang Theory. Die von den Produzenten Chuck Lorre und Bill Prady sowie dem Showrunner Steve Molaro entwickelte Serie soll sich um eine junge Version von Charakter Dr. Sheldon Cooper - im Original gespielt von Jim Parsons - drehen. Erste Insider beschreiben das Projekt als "Malcolm mittendrin mit Teenager-Sheldon in der Hauptrolle".

Die derzeitigen Hauptdarsteller (Jim Parsons, Johnny Galeck, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik and Melissa Rauch) von The Big Bang Theory sollen nicht in der möglichen Prequel-Serie auftauchen. Einzige Ausnahme ist Jim Parsons selbst, der sogar als Executive Producer an der Serie beteiligt sein soll. CBS und Warner Bros. haben eine Kommentierung der Gerüchte vorerst abgelehnt. Wann CBS die neue Serie ausstrahlen möchte, ist bislang noch nicht bekannt. Derzeit befindet sich The Big Bang Theory in der zehnten Staffel - und nach derzeitigem Stand werden neue Deals für Staffel 11 und darüber hinaus aktuell mit den Hauptdarstellern verhandelt. Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass die Schauspieler Parsons, Galecki und Cuoco pro Folge ein Gehalt von rund einer Million US-Dollar erhalten.

Quelle: The Hollywood Reporter