The Bard's Tale 4: Kampfsystem im Trailer vorgestellt

12.02.2017 um 19:15 Uhr Hier könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer zum Oldschool-Rollenspiel The Bard's Tale 4 ansehen. In den über sechs Minuten wird das rundenbasierte Kampfsystem vorgestellt. The Bard's Tale 4 ist ebenfalls bei den Genrespezialisten von Inxile Entertainment (Wasteland 2, Torment: Tiof Numenera) in der Mache. Der Release ist für Ende 2017 vorgesehen.

