The Banner Saga 3: Änderungen aufgrund der schwachen Verkaufszahlen des Vorgängers geplant

The Banner Saga ist ein bei Fans beliebter und auch erfolgreicher Mix aus Rundenstrategie und Rollenspiel. Doch der zweite Teil war kein solcher Erfolg. Wie John Watson von Stoic erklärt, habe man vom Spiel in den ersten Monaten gerade mal ein Dritten dessen verkauft, was man beim ersten Teil erzielen konnte.

Aus diesem Grund stehen aktuell einige Überlegungen an, was Änderungen am kommenden dritten Teil angeht. Was das für Änderungen sind, darüber wollte Watson nicht sprechen. Allerdings habe man gelernt, dass man sich nicht auf die Fans verlassen kann. Stoic ging davon aus, dass The Banner Saga 2 auch ohne großartige Werbung und Kommunikation mit den Spielern erfolgreich werden würde, ganz einfach, weil so viele Spieler vom ersten Teil begeistert waren. Doch das war ein Trugschluss. Kommunikation dürfe man einfach nicht vernachlässigen, bemerkten die Entwickler.

Außerdem konnte man viele Spieler beim ersten Teil durch die Kickstarter-Kampagne begeistern, welche für einiges an Werbung sorgte. Teil 2 wurde jedoch komplett aus eigener Tasche finanziert und der Werbeeffekt blieb aus. Ob man für Teil 3 wieder auf Kickstarter setzt, das weiß das Team aktuell noch nicht. Auf einen Investor will man aber verzichten, da der Gewinn dadurch zu gering wäre.

Derzeit arbeiten die Entwickler auch an einem Update für den ersten Teil des Spiels, welches den Endkampf umkrempelt. Denn das Ende von The Banner Saga müsse Lust darauf machen, den zweiten Teil spiele zu wollen, was momentan offenbar nicht der Fall ist. Erscheinen soll The Banner Saga 3 im kommenden Jahr.

Quelle: 4Players