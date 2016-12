The Banner Saga 3, das Finale der Fantasy-Trilogie um Wikinger, mystische Steinwesen und das Ende der Welt, wird aller Vorausicht nach nicht nächstes Jahr erscheinen. In einem PC-Games-Interview mit Stoics Mitgründer und Technical Director John Watson deutete sich an, dass der The Banner Saga 3-Release frühestens 2018 erfolgen wird. Denn Stoic will am Zwei-Jahres-Rhythmus bei der Produktion seiner dreiteiligen Rollenspiel-Serie festhalten (The Banner Saga 2 erschien im April 2016). Erstes Gameplay-Material und ein The Banner Saga 3-Video könnte im Februar oder März 2017 an die Öffentlichkeit dringen, dann plant Stoic Studio unseren Quellen zufolge eine Präsentation des Spiels.

Nach The Banner Saga 2 und dem Cliffhanger am Ende warten die Fans gespannt auf die Auflösung der Story. Diese steht laut Watson schon lange fest - die Eckpunkte des Skripts seien bereits vor Beginn der Kickstarter-Kampagne für das erste The Banner Saga im Jahr 2012 festgelegt worden. Das liegt unter anderem daran, dass The Banner Saga ursprünglich gar nicht als Trilogie geplant war.

The Banner Saga 3: Release wohl 2018, Stoic: "Ende schon lange im Voraus geplant" (2) Quelle: PC Games Watson: "Unsere Entscheidung, das Spiel in drei Teile aufzubrechen, basierte vorwiegend auf finanziellen und praktischen Gründen. [...] Die Vision für die Rahmenhandlung entstand ganz am Anfang. [...] Der Handlungsbogen, die Hauptcharaktere, die Hintergrundgeschichte, die der Spieler bislang nicht kennt, all das ist dem Entwicklerteam bereits bekannnt. [...] Als wir unser Studio gegründet haben, hatten wir ein winziges Budget und einen engen Zeitplan. Wir wussten, dass es unmöglich sein würde, die ganze Geschichte in einer zumutbaren Zeitspanne zu erstellen. Glücklicherweise basierte das Story-Konzept bereits auf einer lockeren Drei-Akt-Struktur. Aus diesem Grund entschieden wir uns dazu, es in drei Teile aufzubrechen, und fokussierten uns auf den ersten Teil."

Trotz viel Vorausplanung, so erzählt es Technical Director John Watson, hat sich The Banner Saga-Entwickler Stoic aber auch so manche Story-Entwicklung erst während der tatsächlichen Produktion des Spiels ausgedacht: "Einerseits folgen wir einer klaren Roadmoad. [...] Andererseits entstehen alle Dialoge und die Entwicklungen der Charaktere während der Produktion, hier werden auch neue Figuren in unterstützenden Rollen eingeführt. Außerdem werden manche Teile der Story beschnitten oder modifiziert, um einen besseren Erzählfluss zu erzeugen. [...] Einige Dinge entstehen schlichtweg aus einer zufälligen Inspiration während der Entwicklung. Zum Beispiel hat sich der Schluss von The Banner Saga 1 mit den tragischen Ereignissen in Boersgard erst gegen Ende der Produktion ergeben."

The Banner Saga 3 dürfte 2018 einen sechsjährigen Entwicklungsprozess für das kleine Indie-Studio Stoic abschließen; der Kern des Teams besteht aus gerade einmal vier Mitarbeitern, die über den halben Globus verteilt sind. Umso mehr hat uns ihr Taktik-Rollenspiel mit wunderschöner 2D-Grafik und dichter Atmosphäre beeindruckt; das erste The Banner Saga erhielt im Test 87 Punkte, The Banner Saga 2 verbesserte dieses Ergebnis im Review auf 88 %.