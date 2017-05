Tennis World Tour: Top Spin 4 bekommt inoffiziellen Nachfolger

Liebhaber des virtuellen Tennisports kamen in letzter Zeit nicht unbedingt auf ihre Kosten. Der Markt wird beherrscht von US-Sports- und natürlich Fußballspielen. Bigben Interactive schickt sich nun an, diesen Missstand zu beheben. Gemeinsam mit Breakpoint Studio kündigte der französische Publisher nun nämlich Tennis World Tour an. Der Release ist für das kommende Jahr 2018 auf PC und noch unbenannten Konsolen geplant. Damit dürften zumindest PS4 und Xbox One gemeint sein, vielleicht auch Nintendo Switch.

Hinter Breakpoint und damit auch Tennis World Tour steht Pierre André, ehemaliger Produzent von Top Spin 4. Die Neuankündigung versteht sich deshalb auch geistiger Nachfolger zum gelungenen Genrevertreter aus dem Jahr 2011. Die Spieler können eine "akkurate" Tennis-Simulation mit "anspruchsvollem" Gameplay, einer "Vielzahl" an Spielstilen sowie einer "strategischen" Vorbereitung freuen, heißt es. Zur Auswahl stehen werden 30 Profispieler. Darunter Stars wie Roger Federer, Gaël Monfils, Angelique Kerber und Garbiñe Muguruz. Weitere Infos gibt's erst auf der Gamescom in Köln. Auf der E3 2017 (13. bis 16. Juni) wird Tennis World Tour demnach offenbar kein Thema sein.