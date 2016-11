Im April des vergangenen Jahres gaben Telltale Games und Marvel Entertainment eine Kooperation bekannt. Die Adventure-Spezialisten (The Walking Dead, Game of Thrones) arbeiten seitdem an einem unbekannten Titel, basierend auf einem von Marvels zahlreichen Comic-Universen. Im Zuge des von der Gewerkschaft SAG-AFRA initiierten Streiks der Videospiel-Synchronsprecher ist nun allem Anschein nach ans Tageslicht gekommen, woran Telltale da genau werkelt.

Die SAG-AFRA hat eine Liste mit Gameprojekten veröffentlicht, für die noch keine neuen, also für die Sprecher lukrativeren, Vereinbarungen getroffen wurden. Darauf zu finden auch Guardians of the Galaxy - The Video Game. Als Hersteller wird ein Unternehmen namens O'Farrell Enterprises LLC genannt. Das scheint zunächst keinerlei Sinn zu ergeben. Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass es sich um Telltale handelt. Ebenfalls O'Farrell wird nämlich im Zusammenhang mit The Walking Dead - Season 3 erwähnt, welches unzweifelhaft bei Telltale in der Mache ist. Ebenfalls für Guardians of the Galaxy spricht, dass der zweite Teil der Filmreihe 2017 in den Kinos anläuft. Dann soll, wie bereits bei Ankündigung bestätigt wurde, auch das Marvel-Projekt von Telltale erscheinen.

