Tekken 7: Voll aufs Fressbrett - Trailer zeigt die Kämpfer in Aktion

27.11.2016 um 20:15 Uhr Zu Tekken 7 gibt's anlässlich der Golden Joystick Awards einen neuen Trailer. Und der lässt es ordentlich krachen. Reinschauen lohnt sich! Der Clip präsentiert in einem Mix aus Cinematic-Szenen und Gameplay-Squenzen verschiedene Kämpfer der Beat 'em Up-Fortsetzung in Aktion. Tekken 7 erscheint Anfang 2017 für PC, Playstation 4 und Xbox One.

