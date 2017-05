03:37

Tekken 7: "The Mishima feud" - Intro-Video zum Beat'em up Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74071%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1228590%26product%5Fid%3D264540%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74071[/ctecvideo]

Tekken 7: "The Mishima feud" - Intro-Video zum Beat'em up

25.05.2017 um 17:27 Uhr Hier könnt ihr euch bereits heute das Intro-Video zu Tekken 7 ansehen, untertitelt mit "The Mishima feud" ("Die Mishima-Fehde"). Der nächste Teil der beliebten Beat'em up-Reihe erscheint am 2. Juni. Nicht nur für Konsolen wird Tekken 7 dann erhältlich sein, sondern erstmals in der Serienhistorie auch für PC.

Mehr zu Tekken 7 findet ihr auf unserer Themenseite.