Über zwei Jahren nach dem Start in den Spielhallen ist Tekken 7 seit dem 2. Juni 2017 endlich für Heimgeräte erhältlich. Konsoleros müssen dabei wieder einmal deutlich tiefer in die Tasche greifen. Während für die PC-Version (Systemanforderungen) lediglich 49,99 Euro fällig werden, sind es auf PS4 und Xbox One 69,99 Euro. Die Deluxe Edition, die zusätzlich den Season-Pass (separat jeweils 24,99 Euro) enthält, kostet 74,99 Euro beziehungsweise 94,99 Euro. Besagter Staffelpass gewährt Zugriff auf zwei zusätzliche Kämpfer, einen weiteren Spielmodus und Hunderte Bonus-Outfits.

Tekken 7 bietet natürlich gewohntes Beat'em up-Gameplay, wie man es aus den früheren Teilen der Reihe kennt. Ein neues Video, das offenbar zeitgleich als Launch-Trailer fungiert, stellt die wichtigsten Features vor. In Tekken 7 findet die Geschichte um den Mishima-Clan endlich ein Ende. In der Kampagne deckt der Spieler nach und nach die Hintergründe der Familienfehde auf. Das bereits vor einigen Tagen vorab veröffentlichte Intro-Video zu Tekken 7 zeigt, was ihr vom Story-Modus erwarten könnt. Alle weiteren News und Infos gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Tekken 7.