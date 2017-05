Tekken 7: Kooperation mit Wrestling-Liga

Bereits Ende des letzten Jahres kündigte Publisher Bandai Namco eine Kooperation mit der japanischen Wrestling-Liga New Japan Pro Wrestling an. So bestätigte man bereits in einem japanischen Trailer, dass der Charakter King ein spezielles Outfit erhalten soll, welches von IWGP Heavyweight Champion Kazuchika Okada inspiriert wurde und er sogar dessen Finishing Move, den "Rainmaker", einsetzen kann. Zudem erhalten die Kämpfer Bryan und Jack eine Montur der bekannten Fraktion "Bullet Club".

Kenny Omega präsentiert das neue Tekken 7-Shirt im Design des Bullet Clubs. Quelle: www.prowrestlingtees.com Nun geht man mit dieser Crossover-Promotion jedoch sogar noch einen Schritt weiter und bietet ab sofort offizielle Bullet Club-T-Shirts mit dem Konterfei von Tekken-Charakter Heihachi Mishima an. Da die an die NWO erinnernde Gruppierung rund um Kenny Omega und The Young Bucks sich in der Wrestling-Szene großer Beliebtheit erfreut und die Mitglieder der Fraktion rund um die Welt touren und dafür bekannt sind, das meiste Merchandise außerhalb der WWE zu verkaufen, dürfte sich die Marketing-Aktion für Bandai Namco auf jeden Fall lohnen.

Das T-Shirt des Bullet Clubs zum am 2. Juni erscheinenden Prügelspiel lässt sich für 30,99 US-Dollar auf der Seite www.prowrestlingtees.com erwerben. Alle weiteren Infos zu Tekken 7 findet ihr auf unserer Themenseite.