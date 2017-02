Kein Zeichen von Altersschwäche: Heihachi und seine Götterfaust zeigen immer noch jedem Neuling, wo der Frosch die Locken hat. Quelle: Bandai Namco Der Begriff Tekken sollte sich mittlerweile auch bei Spielern festgesetzt haben, die mit Fighting Games sonst nicht viel zu tun haben. Bereits das erste Tekken war für viele Spieler ein Kaufgrund für die erste Playstation, woran sich mit den späteren Nachfolgerkonsolen nicht viel dran geändert hat. Neben den eingängigen wie auch höchst komplexen Mechaniken des Kampfsystems sind auch die zahlreichen, liebgewonnenen Charaktere ein echter Pluspunkt der Serie. Im Fokus stand dabei stets der Mishima-Klan rund um Heihachi, seinen Sohn Kazuya sowie weiteren Protagonisten wie Jin Kazama oder Nina Williams. Für Tekken 7 geht Bandai Namco nun in die Vollen und will mit einem umfangreichen Story-Modus samt zahlreicher, aufwändiger Zwischensequenzen nichts anbrennen lassen.

Dämonisch gut

Dabei scheuen die Macher auch nicht davor zurück, Ereignisse aus der Vergangenheit in die Story einzubauen. So wird dieses Mal Kazuyas verstorben geglaubte Mutter Kazumi Mishima eine Rolle spielen, die wohl einst einen Pakt mit Akuma schloss - und ja, damit ist definitiv der aggressive Shotokan-Kämpfer aus der Street Fighter-Serie gemeint. Effektreich, flüssig und einfach nur BÄM: Tekken 7 macht optisch einen hervorragenden Eindruck. Quelle: Bandai Namco Fans beider Serien fragen sich natürlich, wie es eine Spielfigur aus einer anderen Serie in die Tekken-Welt geschafft hat. Eine Frage, die im frühen Preview-Build noch nicht beantwortet werden konnte. Langfristig ist es aber ohnehin wichtiger zu wissen, wie sich Akuma im 3D-Umfeld schlägt. Eine 1:1-Umsetzung des 2D-Pendants war natürlich nicht möglich. Trotzdem haben die Entwickler es geschafft, die bekanntesten Angriffe von Ryus Nemesis akkurat in die Tekken-Spielmechanik zu übertragen - vom Sprungangriff bis zum Fußfeger ist alles vorhanden. Sogar der Hadoken-Feuerball ist weitaus weniger mächtig als zunächst angenommen, kann man ihm per Seitwärtsschritt doch gekonnt ausweichen. Laut Tekken-Mastermind Katsuhiro Harada soll die Story düsterer sein als in den Vorgängern. Für etwas Humor ist aber dennoch gesorgt. Quelle: Bandai Namco

Wütende Kampfkünste

Anstatt einfach nur neue Charaktere ins Raster einzufügen, hat Bandai Namco natürlich auch den Rest der spielbaren Truppe überarbeitet. Beispielsweise verfügen nun sämtliche Kämpfer über sogenannte Power Crushes. Diese Angriffe absorbieren den Schaden von einer mittleren oder hohen Attacke und werden trotzdem aufgeführt. Wird die Attacke allerdings geblockt, hat der Gegner genügend Zeit für einen Gegenangriff. Trefft ihr einen Kontrahenten mit einem Angriff, der über Screw-Eigenschaften verfügt, habt wiederum ihr anschließend genügend Zeit, um eine möglichst effektive Combo anzubringen. Zuletzt haben es auch die Rage Arts wieder ins Spiel geschafft - das 3D-Gegenstück zu den Super Moves, wie man sie sonst nur vornehmlich aus Titeln wie Street Fighter oder BlazBlue kennt. Diese stehen euch aber erst zur Verfügung, wenn eure Lebensenergie auf ein Drittel gesunken ist. Für ordentlichen Hype wird die Zeitlupen-Mechanik sorgen, welche automatisch einsetzt, wenn beide Kämpfer zum Schlag ansetzen und nur noch einen Funken Lebensenergie haben. Jetzt gilt es nur noch, die aufgebrachten Fans bis zum Release am 2. Juni wieder zu beruhigen. Diese zeigten sich nämlich enttäuscht über die Tatsache, dass Tekken 7 erst im Sommer an den Start geht und nicht wie vorher angekündigt im 1. Quartal 2017.

Eliza übernimmt den Part des ersten DLC-Charakters. Ihren ersten Auftritt feierte sie in Tekken revolution. Quelle: Bandai Namco