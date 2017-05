Am 02. Juni 2017 erscheint mit Tekken 7 der nächste Ableger der bekannten Kampfspiel-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Zur Feier der kommenden Veröffentlichung hat Publisher Bandai Namco und Hersteller Numskull Designs eine exklusive Serie verschiedener Merchandise-Produkte mit dem Titel "Retro" angekündigt. Der erste Teil der Tekken-Reihe wurde erstmals im Dezember 1994 in den Arcade-Hallen veröffentlicht. Ein Jahr später landete das Kampfspiel dann auf Sonys PlayStation. Unter anderem war Tekken der erste Titel, der über eine Millionen Mal verkauft wurde.

Nun dürfen sich Fans demnächst mit einer Reihe von Merchandise-Produkten einkleiden. Unter anderem stehen verschiedene T-Shirts, Hoodies, Mützen und Socken zur Auswahl. Aber auch Tassen und Schlüsselanhänger sind im Sortiment von Numskull Designs zu finden. Eine Übersicht über die verschiedenen Produkte findet Ihr auf der offiziellen Webseite. Die Retro-Serie wird in über zwölf Ländern zum Verkauf angeboten. Auch in Deutschland werden die Produkte demnächst zu finden sein. Ein Vertriebspartner wurde jedoch noch nicht bestätigt. Weitere Meldungen und Videos zu Tekken 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.