Tekken 7: ​Cinematic-Intro und PC-Systemanforderungen

Wenige Tage vor Release hat Bandai Namco heute bereits das Intro-Video zu Tekken 7 veröffentlicht. Der etwa drei Minuten lange Clip trägt den Titel "The Mishima feud", also "Die Mishima-Fehde", und erläutert in wenigen Worten, weshalb es sich Heihachi, Feng Wei, Nina Williams und Co. dieses Mal auf die Mütze geben. Gameplay-Szenen werden nicht gezeigt. Tekken 7 erscheint am 2. Juni für die obligatorischen Konsolen (PS4, Xbox One), aber erstmals in der Serienhistorie auch für den PC.

Für die PC-Version hat Capcom ebenfalls heute die offiziellen Systemanforderungen bekannt gegeben. Um Tekken 7 mit höchsten Einstellungen flüssig spielen zu können, bedarf es demnach durchaus aktueller Hardware. "Empfohlen" werden nämlich Intel Core i5-4690 mit 3.5 GHz, 8 Gigabyte RAM und Nvidia GeForce GTX 1060. Die komplette Aufstellung findet ihr direkt unterhalb. Wer Tekken 7 in den verbleibenden Tagen bis zur Veröffentlichung noch vorbestellt, kann sich über die Bonus-Kämpferin Eliza freuen. Alle weiteren News und Infos zum Beat'em up-Sequel gibt's wie gewohnt auf der Themenseite zu Tekken 7.

Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7, 8, 10 (mit 64-Bit) Windows 7, 8, 10 (mit 64-Bit) CPU Intel Core i3-4160 @ 3,60 GHz Intel Core i5-4690 @ 3,5 GHz RAM 6 GB 8 GB DirectX Version 11 Version 11 Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 660, GTX 750 Ti Nvidia GeForce GTX 1060 Festplatte 60 GB 60 GB

,