Am 02. Juni 2017 wird mit Tekken 7 der nächste Ableger der berühmten Beat'em-up-Reihe für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Dies gab der Publisher Bandai Namco heute in einer Pressemitteilung bekannt. Darüber hinaus wird eine exklusive Collector's Edition mit verschiedenen Inhalten für Fans erscheinen. Darin befinden sich die Deluxe Edition des Spiels, der Season-Pass sowie eine spezielle Statue (30 x 45 cm), die die Charaktere Kazuya und Heihachi in dynamischer Kampfpose zeigt. Zudem sind ein exklusives Steelbook und der offizielle Soundtrack von Tekken 7 enthalten.

Die Inhalte der Collector's Edition von Tekken 7. Quelle: Bandai Namco Mit dem demnächst erhältlichen Season-Pass erhalten alle Spieler Zugriff zu zusätzlichen Inhalten von Tekken 7. Dazu gehören neue Charaktere, Stages, Spielmodi, Kostüme sowie ein 35-teiliges "Metallic Costume Pack", das nur exklusiv für Besitzer des Season-Pass zur Verfügung stehen wird. Alle DLCs von Tekken 7 können aber auch einzeln erworben werden. Die PlayStation 4-Version des Kampfspiels wird zudem weitere exklusive Inhalte bieten - darunter Kostüme aus Tekken 4 und Tekken 2 für King, Xiaoyu und Jin sowie der Jukebox-Modus, mit dem alte Tekken-Songs abgespielt werden können. Passend zur Ankündigung des Release-Datums wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht. Weitere Meldungen und Videos zu Tekken 7 findet Ihr auf unserer Themenseite.



Von Dominik Zwingmann

Autor