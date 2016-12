Techland: Ehemaliger The-Witcher-3-Entwickler arbeitet an neuem RPG

Damien Monnier arbeitete bei CD Projekt Red am Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt sowie am Online-Kartenspiel Gwent: The Witcher Card Game. Er verließ das polnische Entwicklerstudio, um bei Techland an einem neuen Spiel zu arbeiten.

Dabei handelt es sich um ein Open-World-Rollenspiel in einer Fantasywelt. Es soll sowohl über einen Einzelspieler-Modus als auch über einen Koop-Modus verfügen. Es ist kein Spiel, das auf einer bekannten Marke basiert, sondern soll etwas komplett Neues sein. Techland erklärt, dass es sich um ein sehr ambitioniertes Projekt handle mit genialen Ideen, an welchem Personen arbeiten, die das Knowhow und die Fähigkeiten mitbringen, diese Vision umzusetzen. Erwartet uns hier eine Art neues The Witcher?

Weitere Details zu diesem Rollenspiel werden wohl noch eine Zeit lang auf sich warten lassen. Es steht auch noch nicht fest, wann das Spiel erscheinen soll und für welche Plattformen es geplant ist. Nun ist aber immerhin bekannt, wohin der Designer von Gwent: The Witcher Card Game ging.

