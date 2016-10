Tanz der Teufel: Horrorklassiker nach 32 Jahren vom Index gestrichen

Eine kleine Sensation für Freunde des Horror-Genres: Nach 32 Jahren hat die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) die Indizierung des Horrorklassikers Tanz der Teufel (Original: The Evil Dead) von Regisseur Sam Raimi aufgehoben. Erst vor wenigen Monaten hatte Rechteinhaber Sony Pictures in einem aufwendigen Rechtsverfahren vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten (AG Tiergarten) die Streichung des Films von der Liste der beschlagnahmten Titel erwirkt - das seit dem Jahr 1984 bestehende Totalverbot des Films in Deutschland war damit im Grunde bereits aus der Welt geschaffen.

Der Film darf nun auch in Deutschland wieder offiziell verkauft und auch gefahrenlos aus dem Ausland importiert werden. In einem nächsten Schritt muss Sony den Film nun lediglich noch der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) zur Neuprüfung vorlegen, damit Tanz der Teufel in seiner ungeschnittenen Form eine offizielle FSK-Freigabe erhält und frei auf DVD und Blu-ray verkauft werden darf. Wann genau wir allerdings damit rechnen können, den Kultklassiker endlich auch in deutschen Filmregalen zu finden, ist derzeit noch unklar. Dass eine zeitgemäßere Einordnung der Gewaltdarstellung in Tanz der Teufel aus dem Jahr 1981 lange überfällig war, bewies unter anderem Regisseur Fede Alvarez mit seiner Neuverfilmung Evil Dead im Jahr 2013, im dem es in Sachen Gewalt schon deutlich rabiater zuging.

Quelle: Area DVD