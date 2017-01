Tales of Berseria: Launch-Trailer wenige Tage vor Release veröffentlicht

Von Bandai Namco erreicht uns heute der offizielle Launch-Trailer zu Tales of Berseria. Das unterhalb zu findende, knapp zweiminütige Video verrät einige Details zur Story des Japano-Rollenspiels. Gameplay-Szenen gibt es hingegen nicht zu sehen. Hierzulande erscheint Tales of Berseria am 27. Januar für PC und PS4. Der eingeblendete Release-Termin bezieht sich auf Nordamerika. Im Herkunftsland Japan ist Tales of Berseria ohnehin schon seit mehreren Monaten erhältlich. Dort gibt es außerdem noch eine PS3-Fassung, die es allerdings nicht zu uns schafft.

Wer Tales of Berseria vor einem möglichen Kauf ausprobieren möchte, hat seit einigen Tagen die Möglichkeit dazu. Bei Steam und im Playstation Network steht eine spielbare Demoversion zum Download bereit. Wer auf den Geschmack kommt, kann Tales of Berseria vorbestellen, und erhält einige Preorder-Boni. Die PC-Version wird allerdings nur in digitaler Form veröffentlicht, während Konsoleros auch zu einer Box greifen können. Die dementsprechend ebenfalls PS4-exklusive Collector's Edition ist allem Anschein nach bereits komplett ausverkauft. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Tales of Berseria.