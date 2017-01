Tales of Berseria: Demo heute für PC & PS4 - Systemanforderungen verraten

Namco Bandai veröffentlicht heute eine Demoversion zu Tales of Berseria. Für die PS4 ist der lediglich etwa 440 Megabyte kleine Download bereits im PSN verfügbar. Bei Steam (PC) dürfte es in den Abendstunden, voraussichtlich gegen 18 oder 19 Uhr, so weit sein. Welchen Umfang die Demo bietet, ist nicht bekannt. Was wir hingegen bereits kennen, sind die genauen PC-Systemanforderungen. Kurz zusammengefasst: Tales of Berseria stellt äußerst niedrige Anforderungen an die vorhandene Hardware. Auch ein mehrere Jahre alter Gaming-Rechner sollte mehr als ausreichend sein. Die Detailangaben findet ihr weiter unten aufgelistet.

Tales of Berseria erscheint am 27. Januar 2017 für PC und PS4. Im Herkunftsland Japan, wo das Rollenspiel bereits seit vergangenem Sommer erhältlich ist, existiert zusätzlich noch eine Fassung für die PS3. Wer Tales of Berseria für die PS4 vorbestellt, erhält als Boni ein Gesprächsvideo, den Soundtrack und einen Konsolen-Theme. PC-Nutzer bekommen nur das Video, zahlen dafür allerdings auch glatte 20 Euro weniger: 49,99 anstatt 69,99 Euro. Wer bereits Tales of Zestiria oder Tales of Symphonia in der Steam-Bibliothek hat, spart zusätzliche 10 Prozent. Unterhalb könnt ihr euch ein Story-Video mit den englischen Sprechern anhören. Eine deutschsprachige Synchronisation wird es nicht geben, wohl aber Untertitel. Doch Vorsicht: Der Clip enthält einige Spoiler! Alle weiteren News und Infos findet ihr wie üblich auf der Themenseite zu Tales of Berseria.

Quelle: Steam, PSN

Minimale Hardware Empfohlene Hardware Betriebssystem Windows 7 (64 Bit) Windows 7 (64 Bit) CPU Intel Core 2 Duo E8400 @ 3 GHz / AMD Phenom II X2 550 @ 3,1 GHz Intel Core i5-750 @ 2,66GHz / AMD Phenom II X4 965 @ 3,2GHz RAM 2 GB 4 GB Grafikkarte Nvidia GeForce 9800 GTX / AMD Radeon HD 4850 GeForce GTX 560 / Radeon HD 7870 Festplatte 15 GB 15 GB