Es hat den Anschein, als bereitet der Publisher Take-Two Interactive eine neue Marke vor. Denn am 6. Oktober wurde beim United States Patent & Trademark Office, dem Amt für Patente und Markenrechte, der Antrag auf "Ghost Story" eingereicht.

Dieser Antrag umfasst gleich fünf Gebiete, darunter Videospiele, Filme und sogar Kleidung. Offiziell dazu geäußert hat sich das Unternehmen noch nicht. Hier hält man sich meist sehr bedeckt. Und der Eintrag der Marke muss auch gar nicht bedeuten, dass Take-Two etwas damit anfangen will. Denn der Publisher hält beispielsweise auch die Rechte an "Judas" und "GTA TV". Von beidem gibt es bisher weder Spiele, noch Filme oder TV-Serien...

Es wäre auch möglich, dass Ghost Story mit dem jüngst gegründeten Tochterunternehmen Double Take zusammenhängt. Dort produziert man keine Spiele, sondern Comics. Eventuell ist Ghost Story ein Comic, von dem man sich vorbehält, ihn auch zu einem Spiel zu machen, sollte er gut ankommen.

Sollte es sich jedoch um ein neues Spiel handeln, dann wäre es denkbar, dass sich Rockstar Games darum kümmert. Man stelle sich nur eine Art Red Dead Redemption oder GTA mit einem Horror-Szenario vor. Angeblich soll Rockstar Games an mehreren neuen Spielen arbeiten. Es könnte sich neben Nachfolgern zu Red Dead Redemption und GTA 5 also noch ein weiteres Spiel in Entwicklung befinden. Dies würde gut zum Markeneintrag passen.

Allerdings sind das bisher alles nur Spekulationen. Noch ist gar nicht sicher, was Ghost Story zu bedeuten hat und ob hier überhaupt etwas mit diesem Markennamen entsteht. Allem Anschein nach wird man zunächst sowieso Red Dead Redemption 2 ankündigen.

