Take-Two: Deshalb gibt's nicht jedes Jahr ein neues GTA

Battlefield, Call of Duty, FIFA und bis zur aktuellen Pause in diesem Jahr auch Assassin's Creed ... So einige Videospielmarken finden seit Jahren einen so großen, beständigen Anklang bei den Spielern, dass wir in jedem Jahr einen neuen Ableger zu spielen bekommen. Im Gegensatz dazu stehen Entwickler wie Rockstar Games und Publisher Take-Two Interactive, die mit ihrer Grand-Theft-Auto-Reihe ebenfalls eine der erfolgreichsten Spielemarken aller Zeiten ihr Eigen nennen, sich zwischen jedem Titel aber gleich mehrere Jahre Zeit lassen. Im Rahmen einer Investorenkonferenz hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick nun erklärt, warum das so ist - jährliche Releases würden eventuell zu einer Qualitätsminderung führen, und die Marken abnutzen:

"Ich nehme an, konzeptionell, wenn wir all unsere Marken einem jährlichen Veröffentlichungsplan unterziehen würden [...], würde das rein rechnerisch besser für uns sein", so Zelnick. "Aber was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir unsere Entwicklerteams verdoppeln müssten. Die Qualität wäre fraglich. Und es würde das Risiko mitbringen, dass die Kunden von unseren Marken gelangweilt sein könnten. Einer der besten Aspekte von Take-Two ist, dass unsere Marken beständig sind. Sie sind beliebt und dauerhaft. Unsere Konkurrenten verbrennen im Gegensatz dazu ihre Marken, was bedeutet, dass sie ständig neue erschaffen müssen, was unglaublich schwierig ist."

Zelnick erklärte zudem, es sei das Ziel des Publishers, so viele große Marken à la GTA und Red Dead im Portfolio zu haben, dass man irgendwann in jedem Jahr ein großes, heiß erwartetes Spiel auf den Markt bringen, und den anderen Marken trotzdem Raum zum Atmen lassen könne - sie eben nicht durch alljährliche Veröffentlichungen abzunutzen. Zu den größten Spielen des Publishers gehören GTA, Red Dead, NBA 2K, WWE 2K, Civilization, BioShock und Borderlands. Für weitere Neuigkeiten und Informationen rund um Take-Two Interactive haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseite im Blick.

Quelle: Gamespot via 4Players