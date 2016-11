Battleborn & Evolve: enttäuschend, aber nicht repräsentativ für 2K, sagt der CEO

Mit Marken wie Grand Theft Auto, Red Dead, NBA 2K, WWE 2K, Civilization, BioShock und Borderlands hat Take-Two Interactive so einige starke Pferde im Stall. Dass der Publisher jedoch auch nicht vor leichten Fehltritten gefeit ist, zeigten zuletzt mitunter einige Spiele aus dem Hause 2K Games, insbesondere Battleborn und Evolve. Im Rahmen der MKM Partners Entertainment, Leisure and Internet Conference hat sich Take-Two CEO Strauss Zelnick nun zu den entsprechenden Titeln geäußert und klar gemacht, dass Misserfolge wie diese nicht repräsentativ für das Studio 2K als Ganzes und dessen Qualität seien.

"Ich denke, 2K geht es großartig. Ich denke, wenn du eine Menge Spiele veröffentlichst, wird nicht alles so gut funktionieren, wie man sich das wünscht, und Battleborn ist ein Beispiel dafür", so Zelnick. "Evolve ist da ein kleines bisschen anders. Das wurde aus der THQ-Insolvenz gekauft und wurde von einem externen Studio entwickelt und von 2K beaufsichtigt, das ist also eine völlig andere Situation. Wir wussten, dass das ein ungewöhnlicher Titel war und wir haben darauf gewettet. Dass die Kunden gemischte Gefühle hatten, hat uns nicht überrascht", erklärte der CEO, der jedoch einräumte, Battleborn sei definitiv eine Enttäuschung gewesen. Auch das Spiel sei jedoch nicht repräsentativ für 2K, ein Studio, das mit Civilization und anderen Titeln regelmäßig gut bewertete Spiele veröffentliche.

"Wir sind eine Unterhaltungsfirma, da wird nicht jedes Mal alles stimmen. Wir streben stets nach der höchsten Qualität [...] aber das klappt nicht immer", so Zelnick. Zum Glück habe Take-Two ein sehr wirksames Marketingsystem, das dem Publisher helfe, Fehltritte zu verkraften - trotzdem bemühe sich das Unternehmen immer, Qualität abzuliefern. Dies passt zu anderen Aussagen Zelnicks von der Konferenz, auf der er ebenfalls erläutert hatte, warum Take-Two nicht in jedem Jahr neue Ableger seiner erfolgreichsten Marken wie GTA abliefert. Für weitere Neuigkeiten rund um Take-Two Interactive haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite im Auge.

Quelle: Dualshockers