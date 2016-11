Der amerikanische Publisher Take-Two Interactive hat glänzende Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Im Zeitraum von Juli bis September des Jahres wurde ein Umsatz von knapp über 420 Millionen Dollar generiert. Das sind 21 Prozent mehr als im Vorjahr (347 Mio. Dollar). Mehr als die Hälfte der genannten Summe, nämlich 230 Mio. Dollar +14 Prozent), wurden auf digitalem Wege erwirtschaftet. Wichtigste Umsatzbringer Take-Twos waren NBA 2K16 / 2K17, Bioshock: The Collection, XCOM 2 und vor allem natürlich Grand Theft Auto 5 plus GTA: Online. Von Rockstars Open-World-Spektakel wurden weltweit inzwischen mehr als 70 Millionen Exemplare ausgeliefert.

Mafia 3 ist zwar erst im Oktober, also außerhalb des Berichtszeitraums, erschienen, finden aber dennoch Erwähnung. Demnach wurden von dem Gangsterepos alleine in der Release-Woche mehr als 4,5 Millionen Exemplare abgesetzt. Mafia 3 legte damit den erfolgreichsten Verkaufsstart eines 2K-Games-Titels überhaupt hin. Die herbe Kritik aufgrund der zahlreichen Qualitätsmängel scheint dem Erfolg demnach offenbar nicht geschadet zu haben. Take-Twos weitere Hoffnungsträger für das letzte Jahresquartal mit dem immens wichtigen Weihnachtsgeschäft sind Civilization 6, Carnival Games VR und WWE 2K17. Bedeutende Veröffentlichungen hat Take-Two für das Jahresende hingegen nicht mehr in der Pipeline. Das sieht nächstes Jahr anders aus. Im Herbst 2017 soll Red Dead Redemption 2 erscheinen, ein sicherer Verkaufsschlager.

Quelle: Take-Two via Business Wire