Take Two: Release eines langerwarteten, aber noch unbekannten 2K-Titels angekündigt

Vor wenigen Stunden hat Publisher Take Two die Ergebnisse des vergangenen Finanzjahres 2017 im Rahmen der Investoren-Konferenz bekannt gegeben. Dabei wurden einige Details über zukünftige Pläne des Unternehmens verraten. Demnach wird Rockstars Red Dead Redemption 2 - nach der offiziellen Verschiebung am vergangenen Montag - frühestens im April 2018 erscheinen. Neben dem Western-Titel soll allerdings ein weiteres Spiel im kommenden Finanzjahr (April 2018 - März 2019) veröffentlicht werden. Laut Take Two handelt es sich dabei um einen "langerwarteten Titel eines der größten 2K-Franchises". Dabei könnte es sich unter anderem um Borderlands 3 oder einen weiteren Ableger der BioShock-Reihe handeln. Details dazu nannte der Publisher nicht.

Außerdem wird Take Two in diesem Jahr keinen großen Stand auf der kommenden E3 2017 in Los Angeles haben. Der Publisher bestätigte, dass man vor Ort keine neuen Spiele präsentieren werde. Mit NBA 2K18 und WWE 2K18 veröffentlicht Take Two 2017 lediglich die jährlichen Sportspiele des Unternehmens. Weitere Meldungen und Videos rund um Publisher Take Two findet ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Gematsu / Kotaku