Auf Microsofts E3-Pressekonferenz wurde endlich der finale Release-Termin für Tacoma bekannt gegeben. Das nächste Werk der "Gone Home"-Macher Fullbright Games erscheint am 2. August für PC und Xbox One. Eine PS4-Fassung ist nach wie vor nicht geplant. Die Vorbestellung bei Steam und Co. ist ab sofort möglich. Tacoma kostet knapp 20 Euro. Besondere Preorder-Boni scheint es nicht zu geben. Im Anschluss könnt ihr euch den Messe-Trailer mit ein paar neuen Spielszenen aus dem Walking-Simulator ansehen.

Tacoma spielt, anders als Gone Home, im Weltall und in der Zukunft.Schauplatz ist die titelgebende, offenbar verlassene Hightech-Raumstation. Der Spieler hat die Aufgabe, einem düsteren Geheimnis auf die Spur zu kommen. Unterstützung erhält vom digitale Überwachungssystem der Tacoma, das Aufzeichnungen von Schlüsselmomenten im Leben der Besatzungsmitglieder angelegt hat. Alle weiteren News und Infos findet ihr auf der Themenseite zu Tacoma.