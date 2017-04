Taboo: Gewinnt zum Heimkinostart eine von 5 Blu-Ray-Serien

TABOO erzählt eine düstere Geschichte um Machtkämpfe, Intrigen und Verrat vor dem Hintergrund der britischen Kolonialgeschichte des 19. Jahrhunderts. Die von der BBC und dem gefeierten Hollywood-Regisseur Ridley Scott produzierte Dramaserie ist hochkarätig besetzt: Tom Hardy ("Mad Max, "The Dark Knight Rises") brilliert in der Hauptrolle neben Sternchen wie Franka Potente ("Die Bourne Verschwörung"), Johnathan Pryce ("Game of Thrones") und Tim Hollander ("The Night Manager"). Ab dem 13. April 2017 ist die 1. Staffel mit allen acht Episoden als DVD und Blu-Ray im Handel erhältlich. Anlässlich der Heimkinopremiere von TABOO verlosen wir insgesamt fünf Blu-Rays.



So macht ihr mit

Ihr wollt mitmachen? Dann müsst ihr uns einfach folgende Frage beantworten: "Wann erfolgte die Erstausstrahlung der Serie TABOO im britischen Fernsehen?"

A) 21. Dezember 2016

B) 7. Januar 2017

C) 12. Februar 2017

D) 31. März 2017

Schickt die richtige Antwort mit eurem vollständigen Namen und eurer vollständigen Adresse an gewinnspiel@pcgames.de. Als Betreff wählt ihr "TABOO". Das Gewinnspiel läuft vom 10. April 2017 bis zum 16. April 2017 um 23:59 Uhr. Alle Mails, die danach eintreffen, werden in der Auswahl nicht mehr berücksichtigt. Hier geht's zu unseren allgemeinen Teilnahmebedingungen.