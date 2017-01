Better Call Saul: ​Teaser-Clip zu Staffel 3 mit weiterem Breaking Bad-Comeback

12.01.2017 um 13:15 Uhr Better Call Caul - das Spin-off zu Breaking Bad - geht in diesem Jahr in die dritte Staffel. Und Fans des Originals dürfen sich freuen, wie dieser Teaser zeigt. Der Clip deutet nämlich an, dass ein ganz besonderer Charakter aus Breaking Bad zurückkehrt, den Rechtsverdreher Jimmy McGill im Laufe seiner Karriere noch kennenlernen wird. Wann die dritte Staffel von Better Call Saul startet, ist derzeit noch unklar. Offiziell heißt es: Frühling 2017. Hierzulande sind die Folgen voraussichtlich wieder via Netflix einen Tag nach der US-Ausstrahlung zu sehen.

