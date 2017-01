Serien 2017: Das sind die TV-Highlights dieses Jahres

2017 wird nicht nur ein sehr interessantes Jahr, was Kinofilme angeht, auch in Sachen TV-Serien dürft ihr euch auf einige Highlights freuen.

Dazu gehören neue Staffeln von The Walking Dead, Game of Thrones und Stranger Things sowie Doctor Who. Im Mai dieses Jahres soll - zumindest in den USA - mit Star Trek Discovery eine neue TV-Serie zu beliebten Science-Fiction-Reihe an den Start gehen, welche nicht im alternativen Universum der neueren Kinofilme, sondern im sogenannten "Prime Universum" der alten Serien und Filme spielt. Die Drehabreiten hierzu beginnen noch im Januar.

Wer auf Superhelden und die Marvel-Comics steht, der darf sich mit Iron Fist, Punisher, Defenders und Inhumans auf gleich vier neue TV-Serien freuen. Ebenfalls interessant ist die Fortsetzung zu Twin Peaks sowie die Miniserie Taboo.

In unserer großen Serienvorschau zeigen wir, welche TV-Highlights euch erwarten und erzählen auch etwas zu den einzelnen Serien, sodass ihr entscheiden könnt, ob ihr euch diese ansehen wollt.