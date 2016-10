THQ Nordic kauft alle Marken von Comanche-Entwickler NovaLogic

THQ Nordic, ehemals nur Nordic Games, will möglicherweise weitere (PC-)Klassiker beleben. Der Publisher sicherte sich nämlich die Rechte an "allen" Spielen und Projekten des Kultstudios NovaLogic sowie auch den Markennamen selbst. Vertragspartner war laut Pressemitteilung NovaLogic Inc. selbst. Das Unternehmen als solches existiert nämlich noch, aber offenbar nur noch als eine Art Hülle. Die amerikanische Wikipedia nennt als Angestelltenzahl "5", liefert aber keinen Beleg hierfür. Der letzte Game-Release von NovaLogic liegt jedenfalls schon viele Jahre zurück.

Im Besitz von THQ Nordic befinden sich jetzt unter anderem die Reihen Delta Force, Comanche, Joint Operation, F-22, F-16, Armored Fist und Tachyon: The Fringe. NovaLogics CEO und Gründer John Garcia freut sich "unsere Franchises in so fähige Hände abzugeben". Als vielleicht wahrscheinlichster Kandidat für eine Neuauflage beziehungsweise Fortsetzung käme Comanche "5" infrage. Die Kampfhubschrauber-Simulation setzte Anfang der 1990er Jahre mit seiner geradezu revolutionären Grafik auf Voxel-Basis neue Maßstäbe. Ebenfalls denkbar wäre auch eine Fertigstellung von Delta Force: Angel Falls. Der Militär-Shooter wurde 2008 angekündigt, ist aber niemals erschienen.

Quelle: THQ Nordic