TESO: Trailer zur Morrowind-Stand-Alone-Erweiterung

23.02.2017 um 12:15 Uhr Am 6. Juni können TESO-Fans endlich Morrowind erkunden - und auch diejenigen unter euch, die The Elder Scrolls Online bisher nicht angeschaut haben, denn Morrowind ist ein eigenständiges Spiel mit komplett neuem Tutorial. Perfekt also, sich dem TESO-Charme in Ruhe hinzugeben. Schaut euch bei uns den Trailer an!

