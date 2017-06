02:19

TESO: Morrowind - Videospecial Teil 3, Die Spielwelt Vvardenfell Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D74288%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1229900%26product%5Fid%3D239823%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]74288[/ctecvideo]

TESO: Morrowind - Videospecial Teil 3, Die Spielwelt Vvardenfell

10.06.2017 um 12:15 Uhr Mit dem Release von Morrowind schlägt Bethesda das nächste große Story-Kapitel in The Elder Scrolls Online auf. Zusammen mit unseren Kollegen von buffed.de zeigen wir anhand zahlreicher Specials und Videos in den nächsten Tagen, wie viel Spielspaß im neuen Morrowind steckt. In diesem Video stellen wir euch die Spielwelt Vvardenfell vor.

Mehr zu TESO - The Elder Scrolls Online findet ihr auf unserer Themenseite.