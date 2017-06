Das neue Kapitel von The Elder Scrolls Online, Morrowind, ist erschienen und dank der freien Stufenskalierung sowie des brandneuen Tutorials werden sicherlich auch einige Neueinsteiger und Rückkehrer die Reise nach Tamriel wagen. Bevor ihr euch jedoch ins Abenteuer stürzen dürft, steht zuerst die obligatorische Charaktererschaffung an. Im Folgenden verraten wir euch, welche Dinge ihr bei der Erstellung eures Helden beachten solltet.

TESO: Morrowind - Die Charaktererstellung: Geschlecht, Allianz und Volk

TESO: Morrowind - Die zehn Völker gewähren euch nützliche Boni. Quelle: buffed Gleich im ersten der vier Reiter der Charaktererstellung von TESO: Morrowind gibt es einige wichtige Entscheidungen zu treffen. Okay, die Wahl des Geschlechts ist eher eine kosmetische, doch danach, danach wird es wichtig.

Rückkehrer werden überrascht feststellen, dass es die alten Allianz-Restriktionen nicht mehr gibt: Ihr dürft eure Allianz sowie das Volk ohne Einschränkungen frei wählen - das habt ihr dem One-Tamriel-Update zu verdanken. Vorbei ist die Zeit, in der Argonier zwingend zur Ebenherz-Fraktion gehören mussten. Einzig wenn ihr euch ins PvP wagt, spielen die Allianzen weiterhin eine Rolle.

Am wichtigsten ist in diesem Bereich indes die Wahl des Volkes, da jede der zehn Rassen ganz spezielle Boni mitbringt. Welche, haben wir euch bereits in unserem Guide TESO: Morrowind: Die Völker Tamriels - Übersicht über alle Boni zusammengefasst.

TESO: Morrowind - Die Charaktererstellung: Die fünf Klassen

Im zweiten Reiter habt ihr dann die Möglichkeit, die Klasse eures Alter Egos zu bestimmen. In TESO ist die Wahl der Klasse jedoch nicht so wichtig wie etwa in World of Warcraft, da ihr hier eure Spielweise auch durch eure Waffenwahl, den Rüstungstyp oder spezielle Fertigkeitslinien wie der wichtiger Gilden bestimmt.

Die Khajiit-Nachtklinge des Autors dieser Zeilen besitzt derzeit beispielsweise 18 Fertigkeitslinien mit aktiven Fertigkeiten (es gibt noch einige weitere, die passive Boni bieten), die er sich theoretisch in seine Leiste ziehen könnte. Da ist jedoch nur Platz für zwei Mal fünf Angriffe plus je eine ultimative Fähigkeit (zwei Mal, da im Kampf ein fließender Waffenwechsel möglich ist, durch den man Zugriff auf seine zweite Leiste erhält), die besonders mächtig ist. Und nur drei der 18 Fertigkeitslinien gehören zur Klasse der Nachtklinge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sogar völlig ohne Klassenfertigkeiten in den Kampf ziehen.

Dennoch wird die Klasse natürlich ein entscheidender Teil eures Charakters sein, eben weil ihr so Zugriff auf drei spezielle Fertigkeitslinien erhaltet.

TESO: Morrowind - Der Drachenritter

Durch seine klassenspezifischen Fertigkeiten ist der Drachenritter ein vielseitiger Nahkämpfer, der Gegnern so richtig Feuer unter dem Hintern macht. Ihr habt Zugriff auf die folgenden drei Fertigkeitslinien:

Verzehrende Flammen: Hier findet ihr pyromanische Angriffe wie Lavapeitsche oder Versengender Schlag, die Flammenschaden verursachen, Feinde betäuben oder diese zu euch ziehen.

Drakonische Macht: Wenn ihr euch als Tank verdingen wollt, ist das eure Fertigkeitslinie. Hier findet ihr Selbstheilungen, Schutzzauber wie Gespickte Rüstung oder Kontrollmöglichkeiten wie Dunkle Krallen.

Irdenes Herz: Wenn ihr Kontroll- und Unterstützungsmöglichkeiten sucht, werdet ihr hier fündig: Steinfaust betäubt Gegner, Versteinern verwirrt sie und mit Geschmolzene Waffen oder Obsidianschild schützt oder stärkt ihr nahe Verbündete und euch.

TESO: Morrowind - Die Nachtklinge

Bereits der Name Nachtklinge vermittelt das Bild eines Leder tragenden Meuchelmörders, der mit zwei Dolchen bewaffnet in den Rücken seines Feindes schleicht und ihn mit einem kurzen Ruck seiner Waffe lautlos aus dem Weg räumt. Ganz falsch ist dieser Eindruck nicht! Tatsächlich versteht es keine andere Klasse so gut wie die Nachtklinge, sich den Tarnmodus zunutze zu machen, heimlich durch die Feindlinien zu huschen und aus dem Schatten heraus einen vernichtenden Erstschlag auszuführen. Es steckt jedoch noch mehr in der Nachtklinge!

TESO: Morrowind - Hier trägt unsere Nachtklinge noch zwei Einhänder und mittlere Rüstung, mittlerweile zieht sie als Möchtegern-Zauberer mit leichter Rüstung und Zerstörungsstab in den Kampf. Quelle: buffed Meuchelmord: Hier dreht sich alles darum, euer Opfer schnell aus dem Leben zu schnetzeln, vor allem das Ultimate Todesstoß ist mächtig. Per Teleportation gelangt ihr zu eurem Opfer, Verschwimmen rettet euch in kritischen Situationen.

Schatten: Wenn ihr am liebsten aus der Verstohlenheit heraus zuschlagt und dann wieder verschwindet, seid ihr hier genau richtig. Der Verschleierte Schlag betäubt ihren Gegner, wenn ihr getarnt angreift, via Schattenmantel verkrümelt ihr euch aus dem Sichtbereich eurer Widersacher und ihr könnt sogar Schatten beschwören, die eure Feinde attackieren.

Auslaugen: Hier findet ihr Fertigkeiten die über einige Zeit Schaden verursachen, eure Gegner aus dem Tritt bringen oder eure Lebenspunkte aufpäppeln.

TESO: Morrowind - Der Templer

Der Templer besitzt eine starke Heil-Linie, kann aber auch im Nahkampf sowie aus der Distanz Schaden verursachen.

Aedrischer Speer: Mit dem namensgebenden Speer verursacht ihr via Durchschlagende Hiebe oder Speerscherben an einzelnen oder mehreren Zielen ordentlich Schaden, stürmt per Fokussierter Ansturm zu eurem Opfer oder schützt euch kurzzeitig mit dem Sonnenschild.

Zorn der Morgenröte: In dieser Linie findet ihr lauter Fertigkeiten mit hoher Reichweite, die es euch ermöglichen, aus der sicheren Distanz Schaden an euren Feinden zu verursachen.

Wiederherstellendes Licht: Wenn ihr eure Verbündeten am Leben halten wollt, findet ihr hier das passende Werkzeug: Einzelziel- oder Gruppenheilungen, nützliche Auren, Reinigungsrituale und schützende Runen.

TESO: Morrowind - Der Zauberer

Vom heftigen Geschoss, das nur ein Ziel trifft, bis hin zu Flächenangriffen, Schilden und Begleitern, bietet der Zauberer ein abwechslungsreiches Fähigkeiten-Repertoire, das vor allem darauf spezialisiert ist, den Gegner mit Magie zu vernichten.

Dunkle Magie: Hier findet ihr mit Kristallscherbe, Einhüllen, Runengefängnis sowie Daedrische Minen gleich drei Möglichkeiten, eure Gegner zu kontrollieren (und teils nebenbei Schaden zu verursachen). Selbst euer Ultimate Magienegation ist darauf ausgelegt.

Daedrische Beschwörung: Wenn ihr nicht gerne alleine in den Kampf zieht, findet ihr hier einige Beschwörungszauber. Dazu gibt es Schutzzauber und einen schädlichen Fluch.

Sturmrufen: Elementarzauber wie Magierzorn oder Blitzfeld sorgen für ordentlich Schaden, mit Blitzgestalt oder Funkenschlag könnt ihr euch sogar selbst in reine Energie verwandeln und über eure Gegner herfallen.

TESO: Morrowind - Der Hüter

Für den Hüter haben wir bereits einen aktuellen Artikel veröffentlicht, in dem ihr nicht nur allgemeine Infos zu den drei Linien Tiergefährten, Grünes Gleichgewicht sowie Winterskälte, sondern zu allen passiven respektive aktiven Fertigkeiten erhaltet:

TESO: Morrowind - Charaktererstellung im Video

Wenn ihr euch die Charaktererstellung von TESO: Morrowind gerne anschauen möchtet, ohne gleich das Spiel zu kaufen, werft einen Blick in das folgende Video. Dort seht ihr auch, welche Anpassungen ihr in den letzten beiden Reitern an Gesicht und dem Körperbau vornehmen könnt.



TESO: Morrowind - Abschließende Tipps zur Charaktererstellung

Abschließend haben wir noch ein paar allgemeine Hinweise für euch:

Es gibt in TESO: Morrowind "nur" einen europäischen Megaserver, ihr müsst euch um die Serverwahl also keine Gedanken machen.

Es gibt zwar die Möglichkeit, später den Namen, das Volk oder das Aussehen anzupassen, doch benötigt ihr dafür Marken, die es nur im Kronen-Shop gibt. Die kosten Kronen beziehungsweise Geld. So funktioniert der Kronen-Shop.

Mehr Infos zu The Elder Scrolls Online findet ihr natürlich auch auf unserer Themenseite.