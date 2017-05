TESO: Morrowind - Unser Tagebuch zum großen Rollenspielabenteuer von Bethesda

Mit The Elder Scrolls Online: Morrowind hat das Warten auf das nächste große Projekt der beliebten RPG-Reihe von Bethesda ein Ende. Morrowind ist weit mehr als "nur" eine bloße Erweiterung. Vielmehr verspricht es jede Menge Content für Einzelspieler, die gerne ihre ganz eigene Abenteuergeschichte erleben wollen. Was euch darin erwartet und wie viel echtes The Elder Scrolls im neuen Morrowind steckt, fassen wir in unserem Tagebuch-Special für Solo-Spieler zusammen.





TESO Morrowind: Eingebettet in einer kleinen Questreihe erlernt ihr die Steuerung von Morrowind. Quelle: PC Games

Morrowind braucht dich! Ein stimmungsvoller Einstieg

Mit seinem Einzelspieler-RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind setzte Bethesda 2002 ein wahres Zeichen im Genre, von dem Spieler bis heute zehren. 15 Jahre später kehren wir in die nordöstlichste Provinz von Tamriel zurück nach Vvardenfell, Heimat der Dunmer (Dunkelelfen) mit ihren fünf Fürstenhäusern und riesiger Schauplatz für ein ganz neues Kapitel in The Elder Scrolls Online. Schon das kurzweilige Intro zeigt, wie nah sich Bethesda an die eigene Vorlage hält. Zu den stimmungsvollen Tönen von "Nerevar Rising", dem Maintheme aus Morrowind, blicken wir per Kameraflug auf für uns vertraute Locations wie etwa das geschäftige Balmora, die majestätische Stadt Vivec, das verschlafene Seyda Neen oder auch den Roten Berg und die Aschlande. Klippenschreiter (vormals Klippenläufer) ziehen am Himmel vorbei, insektenartige Schlickschreiter warten gemächlich auf ihre Passagiere und am Ende des Intros landen wir unter Deck eines Schiffes in Küstennähe - willkommen in Morrowind - mehr atmosphärische Orientierung an den Klassiker geht kaum. Und wem das alles bislang nichts sagt, weil er die Vorlage nicht kennt, der bekommt ein stimmungsvolles Fantasyreich präsentiert, in das man sofort eintauchen möchte. Das machen wir auch, denn nach dem Introvideo gehen wir sogleich daran, uns eine passende Charakterfigur zu erstellen.

Mächtiger Editor, neue Klasse

Mit zehn spielbaren Völkern (Kaiserlicher, Bretone, Hochelf, Argonier, Ork, Waldelf, Dunkelelf, Khajiit, Nord, Rothwardone) bildet Morrowind das klassische Spektrum aus The Elder Scrolls ab. Dank zahlreicher Schieberegler und Einstellungen im Editor lässt sich eine individuelle Charaktererscheinung erstellen. Das schließt sogar Details wie etwa die Ohrenspitzenwölbung oder die Ausprägung des Gesäßes ein. Wem das zu viel Fummelei ist, der klickt einfach auf die Option "Zufälliges Aussehen".



Bislang standen in TESO die vier Grundklassen Nachtklinge, Templer, Drachenritter und Zauberer zur Verfügung. Mit Morrowind hält die neue Klasse Hüter Einzug, für die wir uns entscheiden. Für Einzelspieler dürfte die Hüterklasse vor allem dadurch interessant sein, dass sie einen tierischen Begleiter und damit einen unterstützenden Gefährten im Kampf hat. Was den Hüter ausmacht, über welche Spezialisierungen er verfügt und wie er sich spielt, beleuchten wir in einem gesonderten Special zur neuen Klasse.

Tag 1: Verschleppt auf die Feuerfalterinsel - das Tutorial in Morrowind

Nach der Charakterstellung bietet Morrowind ein Tutorial zur Einführung an. Wer zuvor schon TESO gespielt hat, kann dies überspringen, sollte es aber unserer Meinung nach nicht tun, da es für Morrowind komplett umgestellt wurde und einen schönen Story-Einstieg bietet.

TESO Morrowind: Mit unserem frisch erstellen Charakter in Morrowind starten wir unter Deck eines Reiseschiffs. Vor uns liegt ein Brief eines Freundes, der uns ins Abenteuer einstimmt. Quelle: PC Games Zu Beginn starten wir unter Deck eines Schiffs, jedoch nicht, wie in The Elder Scrolls 3 als Gefangener, sondern als Reisender. Vor uns liegt ein Brief eines unbekannten Freundes, der uns Glück für unser Abenteuer in Vvardenfell wünscht. Doch daraus wird nichts, denn wir fallen in die Hände fieser Sklavenjäger, die uns auf die Feuerfalterinsel verschleppen. Dort angekommen, bekommen wir Häppchen für Häppchen die Steuerung und das Kampfsystem, sowie Features wie etwas das Schlösserknacken angenehm vermittelt. Das Tutorial ist wie eine kleine Story aufgebaut, vollvertonte Quests inklusive. Typisch für The Elder Scrolls, dürft ihr auch in Morrowind jederzeit zwischen Ego- und Third-Person-Ansicht wechseln. Mehr zum Kampf- und Questsystem von TESO findet ihr auch in unserem Test des Hauptspiels.

Tag 1: Zurück in Vvardenfell - ein Wiedersehen mit Seyda Neen

TESO Morrowind: Die riesigen, insektenartigen Schlickschreiter dürften Kenner von The Elder Scrolls 3 noch kennen. Dort, wie auch im neuen Morrowind, dienen die friedlichen Tiere als Transportsystem. Quelle: PC Games Nachdem wir die erste Questreihe im Tutorial erfolgreich abgeschlossen haben, gelangen wir kurze Zeit später zur Insel Vvardenfell ins eigentliche Kapitelgeschehen, das im Hafen von Seyda Neen seinen Anfang nimmt. Auch ohne Bezug zu The Elder Scrolls 3: Morrowind ist man von der schön inszenierten Spielwelt angetan. Exotische Pilze und summende Insekten zieren die Sumpflandschaft, in der wir uns gegen Flusstrolle, Alits und Klippenschreiter erwehren, um erste Erfahrungen zu sammeln. Wer dagegen die Vorlage von 2002 kennt, dürfte am hohen Wiedererkennungswert der Spielwelt seine helle Freude haben. Nach kurzem Plausch mit den örtlichen Händlern und dem uns auf dem typischen The Elder Scrolls-Kompass angezeigten Questgeber geht's auch schon in Richtung des ersten Dungeons - dem Andrano-Ahnengrab. Das spielt sich unkompliziert und die darin verteilten Gegner sind rasch weg geputzt. Blocken, Spezialangriffe der Gegner kontern, mit schweren Hieben nachsetzen - das Kampfsystem in TESO: Morrowind funktioniert mit Maus und Tastatur tadellos. Die Gamepad-Unterstützung befindet sich noch im Beta-Modus, lässt sich aber per Spieleinstellungen schon benutzen und jederzeit ein- und ausschalten.

TESO Morrowind: In der Andrano-Gruft sprechen wir mit verblichenen Ahnen der Dunmer-Familie. Quelle: PC Games Von Seyda Neen aus steht es uns frei, ob wir der sich langsam öffnenden Hauptquest folgen möchten, die uns nach Vivec und dem dort herrschenden, gleichnamigen Gottfürsten führt. Oder aber wir schauen uns zunächst weiter an der Bitterküste um, um Locations wie etwa Balmora aufzusuchen oder wir widmen uns zahlreichen Nebenquests, die mit ihren eigenen Geschichten links und rechts des Weges auf uns warten.

Humor inklusive - eine Hommage an verhexte, halbnackte Barbaren

Wie viel Liebe zum Detail die Entwickler für erkundungsfreudige Spieler in Morrowind gesteckt haben, zeigt eine frühe Nebenquest, die mit viel Humor an eine Begebenheit aus The Elder Scrolls 3 erinnert. Wer damals die Gegend um Caldera durchstreifte, stieß mit etwas Glück auf den halbnackten Barbaren namens Hlormar Weinschlauch. Dessen Hab und Gut verlor er an seine Reisebegleitung, eine Hexe. Dieses amüsant inszenierte Intermezzo findet ihr im neuen Morrowind in einer überarbeiteten Variante mit anderen Charakteren und einer leicht abgewandelten - aber nicht minder lustigen - Geschichte vor. Wir verraten nicht, wo genau ihr auf diese "Suche nach der Hose" stoßt, das müsst ihr schon selber herausfinden.

TESO Morrowind: Vvardenfell bietet abseits der Hauptwege viel zu entdecken, mitunter auch solche kuriosen Szenen. Quelle: PC Games Auch an anderen Ecken in Vvardenfell entdecken wir Kurioses, wie etwa äußerst seltsam drapierte Skelette ... Was uns auffällt, sind die etwas kompakter gehaltenen Laufwege im Vergleich zu The Elder Scrolls 3. Zwar mag der eine oder andere Spieler den großen Maßstab der Spielwelt aus der Vorlage von 2002 vermissen, andererseits ergibt sich dadurch weniger Leerlauf beim Spielen. So gelangen wir im Rahmen unseres ersten Ausfluges schon zu vielen, interessanten Locations, von denen wir euch in den folgenden Tagebuch-Updates berichten wollen. Weitere Specials mit Tipps und Guides zu TESO: Morrowind findet ihr von der buffed-Redaktion aufbereitet.