TESO: ​Zenimax schwingt Bannhammer gegen 300 Exploiter

Ein Fehler in der PC-Version des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online sorgte kürzlich dafür, dass Spieler an einer bestimmten Stelle im Spiel wiederholt Skill-Punkte erwerben und damit ihre Spielfigur unverhältnismäßig stärken konnten. Wer diesen Exploit ausgenutzt hat, soll nun allerdings das Nachsehen haben, wie der Entwickler Zenimax Online Studios im offiziellen TESO-Forum angekündigt hat.

"[...] Wir werden knapp 300 PC-Accounts sperren, die diesen Fehler ausgenutzt haben. Zusätzlich zu einer dreitägigen Sperrung, werden die Skill-Punkte betroffener Accounts auf den Stand vor Nutzung des Exploits zurückgesetzt", so die offizielle Ankündigung durch Zenimax. Der entsprechende Fehler im Spiel sei zudem inzwischen behoben worden.

In The Elder Scrolls Online haben Spieler die Möglichkeit, ihre Spielfigur durch den Einsatz Rollenspiel-typischer Skill-Punkte zu stärken. Diese Punkte können in zahlreiche Skill-Linien gesetzt werden, darunter befinden sich Aspekte wie Rassen, Waffen, Rüstungen und mehr. Abenteurer konnten sich mit unendlich vielen Skill-Punkten also einen äußerst unfairen Vorteil gegenüber ihren Mitspielern verschaffen, und die Regeln des Spiels aushebeln.

Allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten rund um The Elder Scrolls Online gibt's wie gewohnt auf unserer umfangreichen Tehmenseite. Die nächste Erweiterung Morrowind erscheint voraussichtlich am morgigen 6. Juni 2017.

Quelle: The Elder Scrolls Online via Buffed