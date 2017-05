Viele Fans der The-Elder-Scrolls-Saga freuen sich schon auf den offiziellen Release des Addons Morrowind für das MMORPG The Elder Scrolls Online.

Diejenigen, die einen Zugang zur Early-Access-Phase haben, spielen schon seit dem 22. Mai. Alle anderen müssen sich noch ein wenig gedulden, doch schon bald ist es soweit. Wie Zenimax Online bekannt gibt, startet das Addon hierzulande offiziell am 6. Juni um 11 Uhr. An diesem Tag wird es auch Wartungsarbeiten am Server geben. Wer sich die Erweiterung kauft, der kann es außerdem schon installieren, muss aber bis zum 6. Juni um 11 Uhr auf die Freischaltung warten.

Dann erwarten euch spannende Abenteuer auf der Insel Vvardenfell, der Heimat der Dunmer, die von einer finsteren Macht heimgesucht wird, welcher sich nur wahre Helden stellen können!

Quelle: 4Players