Anfang 2017 wird mit Homestead ein DLC für das MMORPG The Elder Scrolls Online erscheinen, mit dem ihr euch euer eigenes Domizil im Spiel schaffen könnt.

Ihr wählt aus nahezu 40 einzigartigen Unterkünfte eure aus, welche von kleinen Räumen in einem Gasthaus zu gewaltigen Herrenhäusern mit ebenso gewaltigen Ländereien reichen. Die Häuser sind dabei der Architektur von einem der zehn spielbaren Hauptvölker in Tamriel nachempfunden. Ihr entscheidet, welches Haus ihr euch zulegen wollt. Die Unterkünfte werdet ihr in Regionen des Grundspiels und nicht in den DLC-Regionen finden. Natürlich dürft ihr euch auch mehr als ein Heim zulegen.

Dieses richtet ihr nach euren Vorstellungen ein und fertigt dafür selbst Möbel und Dekorationsgegenstände an oder kauft diese. Alles dürft ihr in eurem Heim frei platzieren. Bei Veröffentlichung will euch Zenimax Online mehr als 2.000 Gegenstände zur Verfügung stellen. Darunter befinden sich Möbel wie Tische, Stühle, Truhen, Betten und Theken, sowie Dekorationsgegenstände wie Bücher, Essen, Fässer, Gemälde, Lichtquellen, Pflanzen, Bäume und mehr. Trophäen, die ihr von euren Abenteuern mitbringt, dürft ihr in eurem Haus ausstellen. Zudem findet ihr Assistenten, Werkstätten, ein- und ausschaltbare Lichter und sogar Übungsskelette in eurem Zuhause.

Homestead wird als kostenloser DLC für alle Besitzer des MMORPGs The Elder Scrolls Online angeboten. An euer erstes Haus kommt ihr dann ab Anfang 2017 im Rahmen einer neuen Quest. Für weitere Unterkünfte müsst ihr weitere Quests abschließen. Zusätzliche Gebäude könnt ihr euch auch im Kronen Shop oder gegen Gold bei Händlern kaufen. Einige Grundstücke wird es aber nur exklusiv im Kronen Shop geben!

Homestead wird außerdem folgendes bieten:

Heime werden instanziiert - Wettrennen um ein Grundstück wird es also nicht geben, da jeder Spieler die Gelegenheit bekommt, seine eigene Version eines Hauses zu erstehen.

Ähnlich wie bei Wegschreinen können Spieler über die Weltkarte zu ihren Heimen reisen.

Spieler können Besucher einladen, ihre neuen Unterkünfte zu besichtigen. Besitzer von Heimen können Spieler auf ihr Grundstück einladen, indem sie eine Gruppe mit den Spielern bilden, die sie einladen wollen, dann ihr Zuhause betreten und die Gruppe zu sich teleportieren. Spieler können sich auch über die Freundes- oder Gildenliste in ein Heim teleportieren, wenn der Besitzer dies erlaubt und ein Freund oder Gildenmitglied ist.

Heime sind sicher! Andere Spieler können nicht in Heime einbrechen und Gegenstände stehlen. Tut uns leid, liebe Diebesgilde!

Selbst hergestellte Möbelstücke können an andere Spieler weiterverkauft werden.