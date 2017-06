Alle Fans des MMORPGs The Elder Scrolls Online stürzen sich ab heute in die neuen Abenteuer, welche das Addon Morrowind in das MMORPG The Elder Scrolls Online einführt.

Es erwartet euch eine rund 30-stündige neue Kampagne auf der riesigen Insel Vvardenfell, wo ihr als Hüter frei zwischen einer Vielzahl von Fähigkeiten wählen könnt und so euren eigenen Spielstil bestimmt. Die neue Klasse bringt zudem einen Kampfgefährten mit - den Kriegsbären, der euch als starker Kämpfer zur Seite steht. Überdies erwartet euch eine neue Prüfung für 12 Spieler.

Zudem stürzt ihr euch in den neuen PvP-Modus "Schlachtfelder", in dem ihr spannende 4v4v4-Kämpfe in arenaartiger Umgebung erlebt und dort gegen die mächtigsten Schlachtenveteranen Tamriels kämpft. Daneben erkundet ihr die Aschländer und viele weitere Gebiete der Insel Vvardenfell, welche Veteranen der The-Elder-Scrolls-Serie aus dem dritten Teil "Morrowind" bekannt vorkommen sollten. Die Ereignisse des Addons finden zwar rund 700 Jahre vor denen in TES 3: Morrowind statt, dennoch werdet ihr einige bekannte Orte sehen, wie den Hafen in Seyda Neen, die vulkanischen Aschlande, die dichten und von Pilzen überwucherten Wälder und die glanzvolle Stadt Vivec, die sich in dieser Zeit noch im Bau befindet.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer wollen euch die Entwickler einen ersten Einblick in dieses wundersame Gebiet geben, das ihr ab sofort im Addon Morrowind des MMORPGs The Elder Scrolls Online auf PC, Playstation 4, Xbox One und Mac erkunden dürft.

