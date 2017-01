Viele hatten es geahnt, nun herrscht Gewissheit: Die nächste Erweiterung für das MMORPG The Elder Scrolls Online ist Morrowind!

Am 6. Juni wird das Addon für PC, Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht und startet ein neues Kapitel in der großen Saga von The Elder Scrolls. Wer ESO bisher noch nicht gespielt hat, der kann mit Morrowind direkt einsteigen. Denn das Addon enthält das Hauptspiel und es sind für die neue Story keine Vorkenntnisse nötig. Veteranen können sich nach dem Upgrade ebenfalls direkt in die neuen Abenteuer stürzen, denn die Herausforderungen werden dank des One-Tamriel-Updates auf die Stufe der Helden skaliert.

Morrowind führt euch auf die Insel Vvardenfell, wo auch das Rollenspiel The Elder Scrolls 3: Morrowind aus dem Jahr 2002 spielte. Entsprechend orientiert sich die Geografie der Insel auch an der des Spiels von 2002 - inklusive der bekanntesten Sehenswürdigkeiten. 700 Jahre vor den Ereignissen aus The Elder Scrolls 3: Morrowind begebt ihr euch auf eine Reise und besucht legendäre Schauplätze in Vvardenfell, darunter die Docks in Seyda Neen, die vulkanischen Aschlande und Wälder voller Riesenpilze und sogar die Stadt Vivec, die sich in diesem Zeitalter allerdings noch im Bau befindet. Im Rahmen der neuen, rund 30-stündigen Geschichte müsst ihr das Land vor einer Katastrophe retten und dazu dem legendären Krieger-Poeten und Wächter von Vvardenfell Vivec helfen. Es liegt an euch, das Rätsel um Vivecs geheimnisvolle Erkrankung zu lösen, denn nur so könnt ihr die Zerstörung der Welt verhindern!

Mit dem Hüter findet eine neue Klasse ihren Weg in das Spiel. Ihr könnt wie gewohnt zwischen unterschiedlichen Fähigkeiten wählen, welche euch verschiedene Spielstile ermöglichen. Der Kriegsbär stellt einen mächtigen Verbündeten des Hüters, der euch in jedem Gefecht tatkräftig unterstützt. Fans von PvP-Gefechten dürfen sich über einen neuen Modus freuen. In diesem treten drei Teams zu je vier Spielern in Arena-ähnlichen Umgebungen gegeneinander an. In den Aschlanden kämpft ihr darum, unter die stärksten Kämpfer von ganz Tamriel gezählt zu werden.

The Elder Scrolls Online: Morrowind steht in folgenden Editionen schon jetzt zum Vorbestellen bereit:

Standard Edition (59,99 €): Enthält sowohl The Elder Scrolls Online: Morrowind als auch The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Upgrade Edition (39,99 €): Bestehende Spieler können ESO upgraden, um die neuen Inhalte von The Elder Scrolls Online: Morrowind freizuschalten.

Digital Collector's Edition (79,99 €): Die Digital Collector's Edition enthält diverse Boni im Spiel, darunter:

- Grauer Kriegsbär - Ein exklusiver grauer Kriegsbär für Hüter-Charaktere.

- Gepanzertes Kriegspferd - Stürmen Sie im Sattel dieses Rosses mit Dwemer-Harnisch in die Schlacht.

- Dwemerspinne (Begleiter) - Die getreue Dwemerspinne folgt Helden bei ihren Abenteuern in Vvardenfell.

- Morag Tong-Bekehrer - Zeigen Sie Ihre Treue zu den Assassinen, indem sie Ihre Ausrüstung im Stil der Morag Tong anpassen.

- Charakter-Emotes - Feiern Sie Ihren Sieg auf den Schlachtfeldern mit diesem Paket exklusiver Emotes.

- Enthält auch alle Belohnungen im Spiel, die zum Vorbesteller-Bonus "WeltenbummlerPaket" gehören.

- Enthält The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

Digital Collector's Upgrade (69,99 €): Bestehende Spieler können mit dieser Edition ESO upgraden und auf alle in der Digital Collector's Edition enthaltenen Boni zugreifen.

Collector's Edition (99,99 €): Die treusten Fans von The Elder Scrolls Online können sich die Collector's Edition sichern, die neben allen Boni der Digital Collector's Edition auch die folgenden Extras enthält:

- Dwemerkoloss-Statue - 30 cm großer, mit Hilfe uralter Dwemeraufzeichnungen angefertigter Nachbau des Kolosses aus dem Ankündigungs-Trailer. Mit ihm sind all Ihre Schätze sicher.

- Naryus Tagebuch - Ein vollständig koloriertes, großformatiges Buch, in welchem die Morag-Tong-Assassinin Naryu eine chronologische Aufzeichnung ihrer Mission führt, eine Verschwörung in Tamriel zu vereiteln. Reichhaltig illustriert mit vielen einzigartigen Konzeptgrafiken.

- Karte von Morrowind - Mit dieser praktischen Karte können Sie Ihre Abenteuer in Vvardenfell bis ins letzte Detail planen.

- Exklusive Verpackung - Dieses limitierte Steelbook trägt die Zeichen von Vivec und dem Tribunal.

- Enthält auch alle Belohnungen im Spiel, die zum Vorbesteller-Bonus "WeltenbummlerPaket" gehören.

- Enthält The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited.

VORBESTELLER-BONUS - DAS WELTENBUMMLER-PAKET: Wer The Elder Scrolls Online: Morrowind vorbestellt, wird mit einer Sammlung exklusiver Boni im Spiel belohnt, darunter:

- Exklusives Hüter-Kostüm - Alle Klassen können dieses Kostüm tragen, das stilistisch an die Kleidung des Hüters angelehnt ist, der im Ankündigungs-Trailer von The Elder Scrolls Online: Morrowind zu sehen ist.

- Dwemer-Kriegshund (Begleiter) - Ein nicht-kämpfender Begleiter mit besonderem Harnisch.

- Schatzkarten - Auf den Karten sind die Fundorte von Vvardenfells größten Schätzen eingezeichnet.

- Dwemer-Kronen-Kiste - Eine besondere Kronen-Kiste, die unter anderem Reittiere, Begleiter und Kostüme im Dwemer-Stil enthalten kann.

- Schriftrollen des Lernens - Erhalten Sie in Vvardenfell zwei Stunden lang 50% mehr Erfahrung.