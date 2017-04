Wolltet ihr schon immer mal in das MMORPG The Elder Scrolls Online schnuppern? Dann bekommt ihr vom 11. bis 18. April auf PC, Xbox One und Playstation 4 die Gelegenheit dazu, denn in diesem Zeitraum findet eine Free-Play-Woche statt.

Mit dieser Trial-Version sollt ihr einen ersten Vorgeschmack auf die epischen Abenteuer erhalten, bevor am 6. Juni die großer Erweiterung The Elder Scrolls Online: Morrowind erscheint.

Die Free-Play-Woche bietet euch:

Das gesamte Grundspiel : Ihr bekommt Zugang zum kompletten Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Ihr erkundet die offene Spielwelt völlig frei und erschafft euch einen einen Helden ganz nach euren Vorstellungen.

: Ihr bekommt Zugang zum kompletten Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Ihr erkundet die offene Spielwelt völlig frei und erschafft euch einen einen Helden ganz nach euren Vorstellungen. 500 kostenlose Kronen : Jeder Spieler erhält 500 Kronen. Diese dürft ihr im Kronen-Shop für Kostüme, besondere Begleiter, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgeben.

: Jeder Spieler erhält 500 Kronen. Diese dürft ihr im Kronen-Shop für Kostüme, besondere Begleiter, hilfreiche Schriftrollen und mehr ausgeben. Fortschrittsspeicherung : Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die ihr im Kronen-Shop erwerbt und euer gesamter Fortschritt, den ihr während der Free-Play-Woche macht, wird beim Kauf der Vollversion übernommen.

: Sämtliche erstellten Charaktere, gekauften Kronenpakete, alle Gegenstände, die ihr im Kronen-Shop erwerbt und euer gesamter Fortschritt, den ihr während der Free-Play-Woche macht, wird beim Kauf der Vollversion übernommen. Ausprobieren, kaufen und sparen: In der Free-Play-Woche freut ihr euch außerdem über einen Rabatt auf das Grundspiel The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited oder die The Elder Scrolls Online: Gold Edition. Diese beinhaltet das Grundspiel sowie die vier großen DLC-Pakete: Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und The Dark Brotherhood.

Die Free Trial des MMORPGs The Elder Scrolls Online beginnt ab morgen, den 11. April um 16 Uhr.

Quelle: Pressemeldung