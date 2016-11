TESO - The Elder Scrolls Online am Wochenende auf Xbox One gratis spielen

Bethesda lädt Xbox-One-Spieler zu einem Gratis-Wochenende von The Elder Scrolls Online ein. Das Online-Rollenspiel lässt sich ab sofort und bis zum 28. November, um 5:59 Uhr, kostenlos auf der aktuellen Microsoft-Konsole erleben. Einzige Voraussetzung: eine aktive Mitgliedschaft beim kostenpflichtigen Microsoft-Dienst Xbox Live Gold. Um den TESO-Client herunterzuladen, sucht ihr im Xbox Store The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Sobald der Download abgeschlossen ist, könnt ihr sofort loslegen. Die Downloadgröße beträgt rund 80 Gigabyte - je nach Bandbreite kann der Download also eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.

Neue Spieler profitieren und erhalten 500 Kronen, die nach der Kontoerstellung für ein beliebiges Angebot aus dem Kronen-Shop genutzt werden können. Wer am kostenlosen Spielwochenende teilnimmt und sich anschließend dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen, erhält The Elder Scrolls Online: Gold Edition zu einem vergünstigten Preis. Zudem soll es auch Vergünstigungen für Kronen-Pakete auf verschiedenen Plattformen geben, verspricht Bethesda. Der Publisher weiter: "Und - das Beste kommt zum Schluss': Alle Teilnehmer am kostenlosen Spielwochenende qualifizieren sich für die Teilnahme an unserem Trip of a Lifetime-Gewinnspiel, bei dem es eine von fünf atemberaubenden Reisen zu gewinnen gibt." Auf unserer Themenseite zu The Elder Scrolls Online findet ihr weitere Infos zum Spiel. Bereits in der vergangenen Woche hatten PC- und PS4-Spieler die Möglichkeit, TESO kostenlos auszuprobieren.