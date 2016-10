The Elder Scrolls Online: Hexenfest und erste Details zum Häuser Update

Das Entwicklerteam der ZeniMax Online Studios hat am Mittwoch das lang erwartete "One Tamriel"-Update für die PC-Version von The Elder Scrolls Online veröffentlicht. In der kommenden Woche dürfen auch Konsolen-Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One den neuesten Patch herunterladen. Mit dem Update können ab sofort alle Bereiche in Tamriel erkundet werden - ohne Levelbegrenzung oder Allianz-Zugehörigkeit. Darüber hinaus wird auch bereits die native 4K-Unterstützung für die kommende PlayStation 4 Pro im Update enthalten sein.

Mit dem sogenannten Hexenfest findet zum ersten Mal in der Geschichte von Tamriel ein Event zur Feier eines speziellen Feiertages statt. Bis zum 01. November 2016 dürfen die Teilnehmer des Events an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, um besondere Belohnungen zu erhalten, die ganz im Zeichen von Halloween stehen. Genauere Details zum Ablauf des "Witches Festival" findet ihr auf der offiziellen Seite von The Elder Scrolls Online.

In einem Video-Interview mit Videospiel-Journalist Geoff Keighley sprach Game Director Matt Firor über erste Details zum kommenden Häuser-Update, das im ersten Quartal 2017 erscheinen soll. Im Laufe des Gesprächs gab der Game Director von The Elder Scrolls Online folgende Einzelheiten bekannt:

Jede Rasse erhält ein eigenes Haus in drei verschiedenen Größen (klein, mittel und groß)

Neben den insgesamt 30 Häusern wird es zusätzliche Gebäude in DLC-Gebieten geben

Kostenloses Apartment durch eine Quest zum Launch des Updates

Häuser können durch In-Game-Währung vergrößert werden

Häuser gehören allen Charakteren auf einem Account

Möbel-Crafting um eigenes Haus zu gestalten oder auf dem Marktplatz zu verkaufen

Spieler und Gilden können in Häuser eingeladen werden

Häuser können frei mit Hunderten von Items gestaltet werden

Spieler können mehr als ein Haus besitzen

Quelle: WCCFtech