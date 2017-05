Mit Morrowind verbinden viele Rollenspieler unzählige Stunden in der Provinz Vvardenfell, die Teil der riesigen Spielwelt Tamriel in The Elder Scrolls darstellt. 15 Jahre nach Release des Offline-Einzelspielerabenteuers von Bethesda in 2002 erwartet die Spieler mit The Elder Scrolls Online: Morrowind die Rückkehr zur Vulkaninsel Vvardenfell. Erhältlich als Upgrade für bestehende TESO-Spieler oder als Komplettpaket für Neueinsteiger, will Bethesda mit dem neuen Morrowind ein episches Rollenspielerlebnis bieten, das offiziell ab dem 6. Juni für PC, PS4 und XBox One erhältlich ist. Wir nehmen das zum Anlass, um zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der buffed-Redaktion den Release von Morrowind mit einer umfangreichen Special-Reihe zu begleiten. Freut euch auf interessante Artikel zur Spielwelt, zur neuen Hüter-Klasse sowie auf zahlreiche Tipps und Guides, damit ihr euch intensiv auf das Rollenspielabenteuer einlassen könnt. Außerdem erwarten euch auch auf unserer Facebook-Seite in den kommenden Tagen Specials und Verlosungen zu TESO: Morrowind. Schaut einfach vorbei.

TESO: Morrowind - Schon im Intro zeigt Bethesda, wie nahe sich das Design an The Elder Scrolls 3: Morrowind orientiert. Quelle: PC Games Mit dem heutigen Einstieg zeigen wir euch das komplette Intro-Video von TESO: Morrowind. Die Clips zeigen etliche markante Locations, die für einen hohen Wiedererkennungswert sorgen. Gezeigte Schauplätze wie Balmora, Vicec oder der Rote Berg dürften einige Erinnerungen bei Fans wachrufen und Einsteiger neugierig machen.





