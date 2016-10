The Elder Scrolls Online: One Tamriel-Update nun auch auf Konsolen verfügbar

Mit dem One Tamriel-Update wurde heute das neueste Update für The Elder Scrolls Online auch für die Konsolen-Versionen auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Damit haben alle Spieler nun viel mehr Freiheiten beim Erkunden der riesigen Spielwelt des Rollenspiels. Nach dem Abschluss des Tutorials können Spieler alle Bereiche von The Elder Scrolls Online besuchen, denn ab sofort passt sich die Umgebung an den Level eures Charakters an. Zudem wird es keine Allianzbeschränkungen außerhalb des PvP-Modus mehr geben, wodurch alle Spieler gemeinsam Gruppen für Quests, Verliese und Prüfungen bilden können.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam der Zenimax Online Studios alle Gebiete des Rollenspiels überarbeitet, um bessere Abenteuer für Einzelspieler und Gruppen zu bieten. Neue Spieler können zudem die sogenannte The Elder Scrolls Online: Gold Edition erwerben, die neben dem Hauptspiel nun auch alle vier DLC-Erweiterungen - Imperial City, Orsinium, Thieves Guild und Dark Brotherhood - enthält. Anfang dieser Woche wurde von Matt Firor, Chef-Entwickler bei Zenimax, bekannt gegeben, dass zwei Drittel aller Spieler des Rollenspiels auf Konsole spielen. Weitere Meldungen, Videos und Tipps zu The Elder Scrolls Online findet Ihr auf unserer Themenseite.