Am 6. Juni erscheint mit Morrowind die nächste große Erweiterung für The Elder Scrolls Online. Wie bei größeren Releases heutzutage nicht unüblich, gibt es allerdings auch die Möglichkeit zum Early-Access. Wer das (digitale) Upgrade oder ein (physisches) Exemplar der Collector's Edition sein Eigen nennt, darf bereits am 22. Mai nach Vardenfell zurückzukehren. Bei Frühzugang sind bereits alle Inhalte von The Elder Scrolls Online: Morrowind verfügbar. Erzielte Fortschritte bleiben natürlich erhalten.

Wer selbst solange nicht mehr warten kann (oder möchte), kann sogar bereits jetzt mit The Elder Scrolls Online: Morrowind loslegen. Die Prolog-Quest "Die fehlende Prophezeiung" ist nämlich schon jetzt spielbar - und zwar für jedermann, unabhängig von der vorhandenen Version. Die Quest kann in jedem Gasthaus angenommen werden. Darin gilt es, Banditen aufzuspüren, Daedra zu besiegen und dabei eine schreckliche Prophezeiung aufzudecken, die direkt in den Ereignissen von The Elder Scrolls Online: Morrowind mündet. Alle weiteren News und Infos zum für PC, PS4 und Xbox One erhältlichen MMORPG findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu The Elder Scrolls Online.