The Elder Scrolls Online: Doppelt so viele Spieler auf Konsole als auf dem PC?

Das Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online wurde im Jahr 2014 exklusiv für den PC veröffentlicht. Knapp ein Jahr später erschien dann auch eine Version für alle Konsolen-Spieler auf PlayStation 4 und Xbox One. Nun hat sich Matt Firor, Chef-Entwickler von The Elder Scrolls Online, in einem Interview mit Polygon zu Wort gemeldet und über die aktuellen Spielerzahlen des Online-Rollenspiels gesprochen. Genaue Zahlen nannte der Entwickler zwar nicht, allerdings gab er einen Einblick in die Verteilung der Spieler auf den verschiedenen Plattformen des Titels.

Demnach soll sich die Gesamtzahl der Spieler etwa gleichmäßig auf alle drei Plattformen - PC, PlayStation 4 und Xbox One - verteilen. Damit bestätigt der Chef-Entwickler, dass sich insgesamt zwei Drittel der Spieler auf den Servern der Konsole befindet, während nur ein Drittel auf der früher erschienenen Version für den PC spielt. In der vergangenen Woche ist das lang erwartete Update "One Tamriel" für die PC-Version von The Elder Scrolls Online offiziell erschienen. Konsolen-Spieler dürfen erst in dieser Woche loslegen. Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls Online findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon