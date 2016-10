TES 5: Skyrim - Special Edition: Systemanforderungen höher als bei Originalversion

Läuft die Originalversion von The Elder Scrolls 5: Skyrim auf dem heimischen PC, dann läuft bestimmt auch die Special Edition des Rollenspiels, die am 28. Oktober erscheinen wird. Doch ganz so einfach ist es nicht, denn die aufgebohrte Grafik der neuen Version benötigt auch etwas bessere Hardware.

Bethesda Softworks hat nun bekannt gegeben, wie die Systemanforderungen des Spiels aussehen. Kotaku hat diese mit der Orignalversion vergleichen. Die Gegenüberstellung sieht folgendermaßen aus:

Die Systemvorraussetungen des originalen Skyrim aus dem Jahr 2011

Windows 7/Vista/XP PC (32 oder 64 bit)

Prozessor: Dual Core 2.0GHz oder vergleichbar

2 GB RAM

6 GB Festplattenspeicher

Direct X 9 Grafikkarte mit 512 MB RAM

Dies sind die minimalen Anforderungen der Special Edition von Skyrim;

Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)

Intel i5-750/AMD Phenom II X4-945.

8 GB RAM

12 GB Festplattenspeicher

NVIDIA GTX 470 1GB /AMD HD 7870 2GB

Und hier noch die empfohlenen Systemvoraussetzungen der originalen Version von 2011:

Windows 7/Vista/XP PC (32 oder 64 bit)

Prozessor: Quad Core Intel oder AMD CPU

4 GB RAM

6 GB Festplattenspeicher

DirectX 9 Grafikkarte von NVIDIA oder AMD ATI mit 1 GB RAM (Nvidia GeForce GTX 260 oder besser; ATI Radeon 4890 oder besser).

Und zum Vergleich die empfohlenen Systemvoraussetzungen der Special Edition:

Windows 7/8.1/10 (64-bit Version)

Intel i5-2400/AMD FX-8320.

8 GB RAM.

12 GB Festplattenspeicher

NVIDIA GTX 780 3GB /AMD R9 290 4GB

Auch, wenn die Special Edition von The Elder Scrolls 5: Skyrim keinen High-End-PC benötigt, so sind die Systemvoraussetzungen gegenüber dem Originalspiel doch deutlich angestiegen. Wie sieht es bei euch aus? Müsst ihr euren PC aufrüsten?

Quelle: Kotaku